JAL¡¢»æ¥³¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ë¡¼¤Î¼õ¾ÞºîÉÊ¤Ë
ÆüËÜ¹Ò¶õ¡ÊJAL¡Ë¤Ï¡¢¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ë¡¼¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖHERALBONY Art Prize 2024¡×¤ÇJAL¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¢¡¼¥È¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿»æ¥³¥Ã¥×¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤Î¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¿å¾å»í³Ú»á¤ÎºîÉÊ¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÉÔÌÀ¡×¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡¢µ¡Æâ¥É¥ê¥ó¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î»æ¥³¥Ã¥×¤ò10·î¤«¤é11·î¤Þ¤ÇÁ´Ï©Àþ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤Î¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤ò11·î¤Ë²¤ÊÆ¹ëÏ©Àþ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£
JAL¤È¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ë¡¼¤Ï¡¢2023Ç¯8·î¤«¤é¹ñºÝÀþ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¡¢º£Ç¯9·î¤«¤é¹ñºÝÀþ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¯¥é¥¹¤Ç¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ë¡¼¤Î¥¢¡¼¥È¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£