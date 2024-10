なでしこジャパン、パリ五輪後の初陣にガールズグループ「ME:I」が来場！…26日に国立競技場で開催

日本サッカー協会(JFA)は10月1日、今月26日に開催される日本女子代表(なでしこジャパン)vs韓国女子代表の一戦に、ガールズグループ「ME:I」(ミーアイ)が来場することを発表した。『MIZUHO BLUE DREAM MATCH 2024』と銘打たれた26日の国際親善試合は、なでしこジャパンにとってベスト8敗退に終わったパリオリンピック2024(パリ五輪)後の初陣となる。アジアの“ライバル”韓国との一戦は、日本サッカーの聖地『国立競技場』にて14時20分にキックオフ予定。TBS系列における全国ネット生中継も決まっている。

この度JFAは、なでしこジャパンの“新たな船出”となる韓国戦に話題のガールズグループ「ME:I」が来場することを発表。パフォーマンス等の詳細については現時点で明かされておらず、決定次第発表されることとなっている。なお、雨天時にはパフォーマンスが変更される可能性もあり、荒天等で試合が中止になった場合は「ME:I」によるパフォーマンスも中止となる。JFAによる「ME:I」の紹介と『MIZUHO BLUE DREAM MATCH 2024』の概要は以下の通り。日本最大級のサバイバルオーディション番組のガールズ版『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』から誕生したガールズグループ。これまでの番組シリーズ最多となる1万4千人を勝ち抜いた個性豊かで実力者揃いの11人で結成。グループ名には、「新しい日本の世代を代表する‘未来のアイドル’」という意味が込められている。4月17 日(水)にDEBUT SINGLE『MIRAI』でデビューし、初週26.3万枚を売り上げ、オリコン週間シングルランキング1位、Billboard JAPAN週間シングル・セールス・チャート“Top Singles Sales”でも首位を獲得し、タイトル曲「Click」のMVは2,800万回再生超え。デビュー前に実施したファンコンサート『2024 ME:I LAUNCHING SHOW ME:ICONIC』は、東京(追加公演を含む)・大阪の2都市で、全公演・約6.5万人を動員。さらに9月にはデビュー5ヶ月にも関わらず「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」にも出演し数あるガールズグループの中でも頭角を現す話題のグループ。8月28日(水)2ND SINGLE『Hi-Five』をリリース。日時:2024年10月26日(土)14:20キックオフ※予定会場:東京/国立競技場対戦カード:なでしこジャパン(日本女子代表) 対 韓国女子代表チケット:販売中 https://jfa.jp/nadeshikojapan/20241026/ticket.html テレビ放送:TBS系列全国ネット生中継