主演ドラマ「ピーキー・ブラインダーズ」(2013-2022)の映画版が撮影開始となり、マーフィー演じる主人公トミー・シェルビーのファーストルック画像が公開された。

英BBC製作の「ピーキー・ブラインダーズ」は、実在したギャンググループ“ピーキー・ブラインダーズ”を題材とするクライムドラマ。第一次大戦後のイギリスを舞台に、トミーことトーマス・シェルビー(マーフィー)を中心としたギャングー家の暗躍が描かれる。

映画版はとBBC Filmが共同で製作し、「ピーキー・ブラインダーズ」クリエイターのスティーヴン・ナイトが脚本、シーズン1でメガホンをとったトム・ハーパーが監督を担当。製作総指揮にはナイトやハーパー、主演のマーフィーらが名を連ねている。

このたびNetflixの米公式は、「ピーキー・ブラインダーズの命令だ(By order of the Peaky Blinders)」という作中の決まり文句を用いて、「トミー・シェルビーが帰ってきた。キリアン・マーフィーとスティーヴン・ナイトがセットで再会し、Netflix映画の撮影が正式に開始した」と投稿。2枚の画像が添えられ、マーフィー演じるトミーの貫禄たっぷりな立ち姿、マーフィー&ナイトの2ショットがお披露目されている。

By order of the Peaky Blinders... Tommy Shelby is back. Production officially starts on the upcoming Netflix film. Cillian Murphy and Steven Knight are reunited on set as production officially starts on the upcoming Netflix film.

映画版のプロットは伏せられているが、ナイトによれば第二次世界大戦が舞台になるとのこと。9月に開催された英ロイヤル・テレビジョン・ソサエティのイベントで明かし、「本当に素晴らしい作品になります」と予告した。

映画版のキャストはほか、マーフィーと『ダンケルク』(2017)以来の共演となるバリー・コーガン、『ミッション:インポッシブル』シリーズのレベッカ・ファーガソンが。さらなる詳細は続報を待とう。

