¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢ÄÌ²ßÂÐ¾ÈÅª¤ÊÆ°¤¡áÅìµþ°ÙÂØ
¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢ÄÌ²ßÂÐ¾ÈÅª¤ÊÆ°¤¡áÅìµþ°ÙÂØ
¡¡¾®ÇäÇä¾å¹â¤Î¶¯¤«¤Ã¤¿¹ë¥É¥ë¤Î¾å¾º¤È¡¢»ÍÈ¾´üÄ´ºº¤¬¼å¤¯¡¢ÂçÉýÍø²¼¤²´üÂÔ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿NZ¥É¥ë¤¬ÂÐ¾ÈÅª¤ÊÆ°¤¡£
¹ë¥É¥ë/NZ¥É¥ë¤Ïº£·î¤Î¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¹ë¥É¥ë¹âNZ¥É¥ë°Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£NZÃæ¶ä¤ÏÍè½µ¤ÎÃæ¶ä²ñ¹ç¤Ç¤ÎÂçÉýÍø²¼¤²¸«ÄÌ¤·¤¬È¾¿ô¤òÄ¶¤¨Ìó67%¤Î¿¥¤ê¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®ÇäÇä¾å¹â¤Î¶¯¤«¤Ã¤¿¹ë¥É¥ë¤Î¾å¾º¤È¡¢»ÍÈ¾´üÄ´ºº¤¬¼å¤¯¡¢ÂçÉýÍø²¼¤²´üÂÔ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿NZ¥É¥ë¤¬ÂÐ¾ÈÅª¤ÊÆ°¤¡£
¹ë¥É¥ë/NZ¥É¥ë¤Ïº£·î¤Î¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¹ë¥É¥ë¹âNZ¥É¥ë°Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£NZÃæ¶ä¤ÏÍè½µ¤ÎÃæ¶ä²ñ¹ç¤Ç¤ÎÂçÉýÍø²¼¤²¸«ÄÌ¤·¤¬È¾¿ô¤òÄ¶¤¨Ìó67%¤Î¿¥¤ê¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£