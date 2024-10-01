¡ÚÂæÉ÷¿ÊÏ©¾ðÊó¡Û¥À¥Ö¥ëÂæÉ÷ ÆüËÜ¤Ë±Æ¶Á¡¡ÂæÉ÷18¹æ ¡ÖÂç·¿¤ÇÌÔÎõ¡×È¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤é¥Î¥í¥Î¥íËÌ¾å¡¡3Æü¤«¤é4Æü¤Ë¤«¤±²ÆìÃÏÊýÀÜ¶á¤Î¤ª¤½¤ì¡¡ÂæÉ÷17¹æ¤Ï´ØÅìÃÏÊý¤ÎÅì¤òËÌ¾å¸å¤Ë²¹ÂÓÄãµ¤°µ¤Ø¡Úº£¸å¤Î±«¤Ï¡©Í½ÁÛ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
ÂæÉ÷£±£¸¹æ¤Ï¡ÖÂç·¿¤ÇÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤ÂæÉ÷¡×¤«¤é¡¢¡ÖÂç·¿¤ÇÌÔÎõ¤ÊÂæÉ÷¡×¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿Â®¤µ¤ÇÀ¾ËÌÀ¾¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡££³Æü¤«¤é£´Æüº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ë½É÷°è¤òÈ¼¤Ã¤Æ²ÆìÃÏÊý¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ÆìÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢Ë½É÷¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¡¢¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤Ã¤¿¹âÇÈ¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ûº£¸å¤Î±«±ÀÍ½ÁÛ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¡1»þ´Ö¤´¤È¤Î±«±À¤ò³ÎÇ§
ÂæÉ÷18¹æ¡¡¥Î¥í¥Î¥í¿Ê¹ÔÃæ
Âç·¿¤ÇÌÔÎõ¤ÊÂæÉ÷Âè£±£¸¹æ¤Ï¡¢£±Æü£¹»þ¤Ë¤ÏÆî¥·¥Ê³¤¤Î
ËÌ°Þ£²£°ÅÙ£³£µÊ¬¡¢Åì·Ð£±£±£¹ÅÙ£³£µÊ¬¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿Â®¤µ¤ÇÀ¾ËÌÀ¾¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£¹£±£µ¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£µ£µ¥á¡¼¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£·£µ¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÃæ¿´¤«¤éÈ¾·Â£±£µ£°¥¥í°ÊÆâ¤Ç¤ÏÉ÷Â®£²£µ¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤ÎË½É÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¿´¤«¤éÈ¾·Â£µ£°£°¥¥í°ÊÆâ¤Ç¤ÏÉ÷Â®£±£µ¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Î¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂæÉ÷¤ÎÃæ¿´¤Ï¡¢£±Æü£²£±»þ¤Ë¤ÏÆî¥·¥Ê³¤¤ÎËÌ°Þ£²£±ÅÙ£²£°Ê¬¡¢Åì·Ð£±£±£¹ÅÙ£³£µÊ¬¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÈ¾·Â£´£µ¥¥í¤Î±ßÆâ¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£¹£±£µ¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£µ£µ¥á¡¼¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£·£µ¥á¡¼¥È¥ë¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´¤«¤éÈ¾·Â£±£¹£°¥¥í°ÊÆâ¤Ç¤ÏÉ÷Â®£²£µ¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤ÎË½É÷°è¤ËÆþ¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£²Æü£¹»þ¤Ë¤ÏÆî¥·¥Ê³¤¤ÎËÌ°Þ£²£²ÅÙ£°£°Ê¬¡¢Åì·Ð£±£±£¹ÅÙ£´£°Ê¬¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÈ¾·Â£¶£µ¥¥í¤Î±ßÆâ¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£¹£²£µ¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£µ£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£·£°¥á¡¼¥È¥ë¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´¤«¤éÈ¾·Â£²£±£°¥¥í°ÊÆâ¤Ç¤ÏÉ÷Â®£²£µ¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤ÎË½É÷°è¤ËÆþ¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£³Æü£¹»þ¤Ë¤ÏÂæÏÑ¤ÎËÌ°Þ£²£³ÅÙ£²£°Ê¬¡¢Åì·Ð£±£²£°ÅÙ£µ£°Ê¬¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÈ¾·Â£±£µ£µ¥¥í¤Î±ßÆâ¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£¹£¶£µ¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£´£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£µ£µ¥á¡¼¥È¥ë¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´¤«¤éÈ¾·Â£²£·£°¥¥í°ÊÆâ¤Ç¤ÏÉ÷Â®£²£µ¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤ÎË½É÷°è¤ËÆþ¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£´Æü£¹»þ¤Ë¤ÏÅì¥·¥Ê³¤¤ÎËÌ°Þ£²£´ÅÙ£³£°Ê¬¡¢Åì·Ð£±£²£²ÅÙ£³£µÊ¬¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÈ¾·Â£²£¶£°¥¥í¤Î±ßÆâ¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£¹£¸£°¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£³£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£´£°¥á¡¼¥È¥ë¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´¤«¤éÈ¾·Â£³£µ£°¥¥í°ÊÆâ¤Ç¤ÏÉ÷Â®£²£µ¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤ÎË½É÷°è¤ËÆþ¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂæÉ÷17¹æ±Æ¶Á¡¡ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï±«¤Î²ÄÇ½À
ÂæÉ÷17¹æ¤¬ÆüËÜ¤ÎÅì¤òËÌ¾å¤¹¤ë¤¿¤á¡¢1Æü¤Ï´ØÅì¤Î±è´ßÉô¤Ï±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë±«µÓ¤Î¶¯¤Þ¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸á¸å¤ÏÅìËÌ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ë±«±À¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£±è´ßÉô¤Ï¶¯¤Þ¤ëÉ÷¤ä¹âÇÈ¤Ë¤â¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£²ÆüÄ«¤Ë¤Ï²¹ÂÓÄãµ¤°µ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤ÆËÌ³¤Æ»¤ÎÅì¤Ë¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£´ØÅìÃÏÊý¤È°ËÆ¦½ôÅç¤Ç¤Ï£±Æü¤Ï¡¢¶¯É÷¤ä¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤Ã¤¿¹âÇÈ¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂæÉ÷Âè£±£·¹æ¤Ï¡¢£±Æü£¹»þ¤Ë¤ÏÈ¬¾æÅç¤ÎÅìÆîÅì¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢£±»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤½£³£µ¥¥í¤ÎÂ®¤µ¤ÇËÌ¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£¹£¸£µ¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£³£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£´£µ¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢Ãæ¿´¤«¤éÈ¾·Â£³£µ¥¥í°ÊÆâ¤Ç¤ÏÉ÷Â®£²£µ¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤ÎË½É÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£