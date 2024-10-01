1日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数378、値下がり銘柄数165と、値上がりが優勢だった。



個別ではイシン<143A>、イタミアート<168A>がストップ高。Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ<218A>、ペルセウスプロテオミクス<4882>は一時ストップ高と値を飛ばした。エムビーエス<1401>、ＡＩ ＣＲＯＳＳ<4476>、アイ・パートナーズフィナンシャル<7345>、ＧＥＮＤＡ<9166>、ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ<9251>など7銘柄は年初来高値を更新。ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ<206A>、ＡＣＳＬ<6232>、サンバイオ<4592>、アンビション ＤＸ ホールディングス<3300>、ＪＤＳＣ<4418>は値上がり率上位に買われた。



一方、キッズスター<248A>、ゼネラル・オイスター<3224>、東京通信グループ<7359>が年初来安値を更新。フューチャーリンクネットワーク<9241>、インテグループ<192A>、グランディーズ<3261>、ＺＥＴＡ<6031>、ＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ<7685>は値下がり率上位に売られた。



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