TEMPEST、東阪ツアー＜T-OUR : TEMPEST Voyage in JAPAN＞を12月開催
2024年4月にアルバム『BANG!』で日本デビューを果たし、Mnetのサバイバル番組『ROAD TO KINGDOM：ACE OF ACE』出演中のTEMPESTが、約1年ぶりとなる来日ツアーを開催することが決定した。
◆TEMPEST 動画 / 画像
＜2024 TEMPEST CONCERT [T-OUR : TEMPEST Voyage] in JAPAN＞と題したツアーは、12月13日に大阪・Zepp Namba、12月15日に東京・Zepp Diver City(Tokyo)で開催される。
■＜2024 TEMPEST CONCERT [T-OUR : TEMPEST Voyage] in JAPAN＞
open18:00 / start19:00
（問）ソーゴー大阪 06-6344-3326
12月15日(日) 東京・Zepp DiverCity
open17:00 / start18:00
（問）DISK GARAGE https://info.diskgarage.com
▼チケット
●ファンクラブ先行料金
・1Fスタンディング ￥11,000(税込 / ドリンク代別)
・2F指定席 ￥11,000(税込 / ドリンク代別)
●一般料金
・1Fスタンディング ￥12,800(税込 / ドリンク代別)
・2F指定席 ￥12,800(税込 / ドリンク代別)
※3歳以上要チケット。3歳未満は入場不可。
※1Fスタンディングのお客様は、チケットに記載してあります整理番号順でのご入場となります。但し、販売状況に応じてスタンディングもしくは指定席に変更させていただきます。
一般発売：11/9(土) ※各プレイガイド
【ファンクラブ先行抽選受付】
受付期間：10/1(火)18:00〜10/7(月)23:59
https://tempestjapan.com/
主催・企画：株式会社ハックルベリー
制作：バシットエンタテインメント
協力：日本コロムビア / YUE HUA ENTERTAINMENT KOREA
関連リンク
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