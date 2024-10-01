Æü¶äÃ»´Ñ¡¡Âç´ë¶È¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤È¤âÈóÀ½Â¤¶È¤Î·Ê¶·´¶¤¬²þÁ±
ÆüËÜ¶ä¹Ô¤¬¡¢Á´¹ñ¤Î´ë¶È¤Î·Ê¶·´¶¤Ê¤É¤òÄ´ºº¤¹¤ë¡ÖÆü¶äÃ»´Ñ¡×¤Ç¡¢Âç´ë¶È¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤È¤â¡¢°û¿©¤ä¾®Çä¶È¤Ê¤É¤Î¡¢ÈóÀ½Â¤¶È¤Î·Ê¶·´¶¤¬²þÁ±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¶ä¤¬¤ª¤è¤½9000¼Ò¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤¦9·î¤ÎÆü¶äÃ»´Ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·Êµ¤¤¬¡ÖÎÉ¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿´ë¶È¤Î³ä¹ç¤«¤é¡Ö°¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿´ë¶È¤Î³ä¹ç¤ò°ú¤¤¤¿»Ø¿ô¤Ï¡¢¡ÖÂç´ë¶È¡¦À½Â¤¶È¡×¤Ç¥×¥é¥¹13¤È¡¢Á°²ó6·î¤«¤é²£¤Ð¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤Ê¤É¤ÎIT¼ûÍ×¤¬²óÉü¤¹¤ë°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¤Î·Êµ¤¸åÂà¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë³¤³°¼ûÍ×¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤À¤È¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÈóÀ½Â¤¶È¤Ç¤ÏÂç´ë¶È¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤È¤â¤Ë·Ê¶·´¶¤¬²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Æ¤ÎÌÔ½ë¤¬¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ê¤É¤Ç¤Ï¼ûÍ×¤Î¸º¾¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾®Çä¶È¤ÎÈÎÇä¤ò²¡¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥¹¥È¤ä¿Í·ïÈñ¤Ê¤É¤ò²Á³Ê¤Ë¾å¾è¤»¤¹¤ë²Á³ÊÅ¾²Ç¤¬¿Ê¤ß¡¢ÆÃ¤ËÃæ¾®´ë¶È¤ÎÉý¹¤¤¶È¼ï¤Ç·Ê¶·´¶¤¬²þÁ±¤·¤Þ¤·¤¿¡£