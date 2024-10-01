¡Ú¤·¤·ºÂ¡Û2024Ç¯10·î¤Î±¿Àª¡ª Àê¤¤»Õ¡¦ÌëÉ÷¤Î¡Ö¥¿¥í¥Ã¥ÈÀê¤¤¡×
Àê¤¤»Õ¡¦ÌëÉ÷¤Î¡Ö¥¿¥í¥Ã¥ÈÀê¤¤¡×¡£22Ëç¤Î¥¿¥í¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤·¤·ºÂ¡×¤Î2024Ç¯10·î¤Î±¿Àª¤òÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
10·î¤Î¤·¤·ºÂ¤µ¤ó¤Ï¡¢2¤Ä¤Î¤³¤È¤ò¤¦¤Þ¤¯Î¾Î©¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¿·¤·¤¯¼ñÌ£¤äÉû¶È¤ò»Ï¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢ÎÉ¤¤¤´±ï¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ëÃû¤·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢2¤Ä¤Ë¹Ê¤ì¤º¡¢¤¢¤ì¤³¤ì¼ê¤ò½Ð¤·¤ÆÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£ÀÎ¤«¤é¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤ó¤À¤ê¡¢Ä¾´¶¤ò¿®¤¸¤Æ¹ÔÆ°¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÉë¤¯¤Þ¤Þ¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Úº£·î¤Î¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡Û
Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§ÌëÉ÷¡Û
Àê¤¤»Õ¡£¥¿¥í¥Ã¥È¤ä¥ª¥é¥¯¥ë¥«¡¼¥É¡¢»ÍÃì¿äÌ¿¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ´ÕÄê¤ä¼¹É®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¼Ò°÷¤ä¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¡¢·ëº§¤äÎ¥º§¡¢»Ò°é¤Æ¤Ê¤É¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Àê¤¤¤Ï¤è¤ê¿¼¤¤¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¡¢Åª³Î¤Ê½õ¸À¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤È¹¥É¾¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×ÌÂ¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¤è¤êÎÉ¤¤Êý¸þ¤ØÆ³¤¯¡£
(Ê¸:ÌëÉ÷)
¤·¤·ºÂ¡¿»â»ÒºÂ¡Ê7·î23Æü¡Á8·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¡ÚÀáÀ©¡ÊTemperance¡Ë¡¿Àµ°ÌÃÖ¡Û
10·î¤Î¤·¤·ºÂ¤µ¤ó¤Ï¡¢2¤Ä¤Î¤³¤È¤ò¤¦¤Þ¤¯Î¾Î©¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¿·¤·¤¯¼ñÌ£¤äÉû¶È¤ò»Ï¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢ÎÉ¤¤¤´±ï¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ëÃû¤·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢2¤Ä¤Ë¹Ê¤ì¤º¡¢¤¢¤ì¤³¤ì¼ê¤ò½Ð¤·¤ÆÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£ÀÎ¤«¤é¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤ó¤À¤ê¡¢Ä¾´¶¤ò¿®¤¸¤Æ¹ÔÆ°¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÉë¤¯¤Þ¤Þ¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Úº£·î¤Î¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡Û
Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§ÌëÉ÷¡Û
Àê¤¤»Õ¡£¥¿¥í¥Ã¥È¤ä¥ª¥é¥¯¥ë¥«¡¼¥É¡¢»ÍÃì¿äÌ¿¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ´ÕÄê¤ä¼¹É®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¼Ò°÷¤ä¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¡¢·ëº§¤äÎ¥º§¡¢»Ò°é¤Æ¤Ê¤É¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Àê¤¤¤Ï¤è¤ê¿¼¤¤¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¡¢Åª³Î¤Ê½õ¸À¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤È¹¥É¾¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×ÌÂ¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¤è¤êÎÉ¤¤Êý¸þ¤ØÆ³¤¯¡£
(Ê¸:ÌëÉ÷)