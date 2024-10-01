¡Ú¤«¤ËºÂ¡Û2024Ç¯10·î¤Î±¿Àª¡ª Àê¤¤»Õ¡¦ÌëÉ÷¤Î¡Ö¥¿¥í¥Ã¥ÈÀê¤¤¡×
Àê¤¤»Õ¡¦ÌëÉ÷¤Î¡Ö¥¿¥í¥Ã¥ÈÀê¤¤¡×¡£22Ëç¤Î¥¿¥í¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤«¤ËºÂ¡×¤Î2024Ç¯10·î¤Î±¿Àª¤òÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
10·î¤Î¤«¤ËºÂ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤äÌò°÷¡¢¾å»Ê¤Ê¤É¼«Ê¬¤è¤ê¾¯¤·Î©¾ì¤¬¾å¤Î¿Í¤ä¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤Ê¤ÉÌÜ¾å¤Î¿Í¤¬¤¢¤Ê¤¿¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³èÌö¤Ç¤¤ë¾ìÌÌ¤äÎÉ¤¤¤´±ï¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤òÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤ä¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¼þ¤ê¤«¤é¡ÖÌÜ¾å¤Î¿Í¤Î¤´µ¡·ù¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¸¬µõ¤Ê»ÑÀª¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤À¤±¤Ç¡ý¡£
¡Úº£·î¤Î¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡Û
¥´¡¼¥ë¥É
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§ÌëÉ÷¡Û
Àê¤¤»Õ¡£¥¿¥í¥Ã¥È¤ä¥ª¥é¥¯¥ë¥«¡¼¥É¡¢»ÍÃì¿äÌ¿¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ´ÕÄê¤ä¼¹É®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¼Ò°÷¤ä¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¡¢·ëº§¤äÎ¥º§¡¢»Ò°é¤Æ¤Ê¤É¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Àê¤¤¤Ï¤è¤ê¿¼¤¤¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¡¢Åª³Î¤Ê½õ¸À¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤È¹¥É¾¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×ÌÂ¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¤è¤êÎÉ¤¤Êý¸þ¤ØÆ³¤¯¡£
(Ê¸:ÌëÉ÷)
¤«¤ËºÂ¡¿³ªºÂ¡Ê6·î22Æü¡Á7·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¡Ú·î¡ÊThe Moon¡Ë¡¿Àµ°ÌÃÖ¡Û
10·î¤Î¤«¤ËºÂ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤äÌò°÷¡¢¾å»Ê¤Ê¤É¼«Ê¬¤è¤ê¾¯¤·Î©¾ì¤¬¾å¤Î¿Í¤ä¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤Ê¤ÉÌÜ¾å¤Î¿Í¤¬¤¢¤Ê¤¿¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³èÌö¤Ç¤¤ë¾ìÌÌ¤äÎÉ¤¤¤´±ï¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Úº£·î¤Î¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡Û
¥´¡¼¥ë¥É
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§ÌëÉ÷¡Û
Àê¤¤»Õ¡£¥¿¥í¥Ã¥È¤ä¥ª¥é¥¯¥ë¥«¡¼¥É¡¢»ÍÃì¿äÌ¿¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ´ÕÄê¤ä¼¹É®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¼Ò°÷¤ä¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¡¢·ëº§¤äÎ¥º§¡¢»Ò°é¤Æ¤Ê¤É¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Àê¤¤¤Ï¤è¤ê¿¼¤¤¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¡¢Åª³Î¤Ê½õ¸À¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤È¹¥É¾¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×ÌÂ¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¤è¤êÎÉ¤¤Êý¸þ¤ØÆ³¤¯¡£
(Ê¸:ÌëÉ÷)