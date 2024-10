ソーシャルコミュニティサイトのRedditは、話題ごとの掲示板群(サブレディット)で構成されています。それぞれのサブレディットに置かれたMod(モデレーター)は管理人に相当する仕事を行い、時にはサブレディットを「公開」から「非公開」や「制限あり」にしたり、あるいは「SFW(safe for work:職場で閲覧しても安心)」と「NSFW(not safe for work:職場での閲覧には注意)」を切り替えることができますが、ポリシー変更によって、メンバーが5000人以上のサブレディットでは設定変更時に管理者に対してリクエストを送信することが義務化されました。

Redditによると、リクエスト提出が義務化されるのはサブレディットの「公開/制限付き/非公開」および「SFW/NSFW」の切り替えです。ただし、トラフィック急増が見込まれる際に一時的に設定を上書きする「Temporary events」機能を用いることで、リクエストなしで最大7日間、投稿やコメントを制限することが可能です。リクエスト提出に対して、管理者は年中無休で対応するとのこと。なお、メンバー数が5000人未満のサブレディットおよび開設から30日未満のサブレディットでは、リクエストは自動的に承認されます。今回のポリシー変更について、Redditのコミュニティ担当バイスプレジデントであるローラ・ナスラー氏は「これまでモデレーターはコミュニティの種類を自由に変更できましたが、即座にコミュニティタイプを変更する機能は、プラットフォームを破壊し、我々のルールに違反するために使われてきました。我々にはRedditを守り、長期的な健全性を確保する責任があり、故意に害を及ぼす行為を容認することはできません」とコメントしています。A change to Community Type settings : r/modnewshttps://www.reddit.com/r/modnews/comments/1fsyzjd/a_change_to_community_type_settings/ナスラー氏の指摘する「ルールに違反するため」に用いられた事例は、2023年にRedditがAPIの有料展開を発表した際に行われたユーザーによる抗議活動を指しているとみられます。RedditのAPI有料化でサードパーティー製アプリ消滅を危惧して一部コミュニティが抗議の非公開化を計画 - GIGAZINEこのときは複数のサブレディットが非公開化を実施し、Redditが3時間にわたりサーバーダウンする事態となりました。RedditがAPI有料化に伴う抗議の影響で3時間にわたってサーバーがダウン - GIGAZINEナスラー氏は、設定変更は行うものの、Redditに対する抗議は認めているとして、「Redditがあなたのコミュニティにとって最善の利益をもたらさないことを行っていると思ったときは意見を聞かせてください」と呼びかけました。なお、2023年の騒動時、ゲームプラットフォーム「Steam」に関するサブレディット「r/Steam」は、フォーラムを非公開化したところ管理者から「公開に戻すか、サブレディットを削除するか」の二択を迫られ、公開設定に戻した上で、「Steam」はsteamでも蒸気機関に関する画像ばかりを投稿するという抗議を展開したことがあります。RedditのAPI有料化への抗議でSteamのサブレディットが「蒸気機関」画像だらけに - GIGAZINEナスラー氏は「抗議が一線を越えて、ユーザーやRedditそのものに害を与えるようなことになれば、我々は介入します」と言及していますが、「r/Steam」が前回行ったような抗議が介入に相当するものなのかどうかは不明です。