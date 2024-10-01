ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¡¡¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î¡ÖÀ©Éþ¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡¡¡Ö¥®¥ã¥ë¤¢¤æ¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤❤️¡×
²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥ÖÃæ¤Î¡ÖÀ©Éþ¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¡¡¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î¡ÖÀ©Éþ¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡¡¡Ö¥®¥ã¥ë¤¢¤æ¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤❤️¡×
ÉÍºê¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌÀÆüÌÀ¸åÆü¡¢Âçºåday3and4¡ª¡×¡Öµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤Ã¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¥é¥¤¥ÖÃæ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖTA LIMITED ¡ÁThank U tour¡Á 2024¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤Ç¡¢ÉÍºê¤µ¤ó¤¬À©ÉþÉ÷¤Î°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë»Ñ¤ä¡¢ÉñÂæÎ¢¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÍºê¤µ¤ó¤Ï¡Ö#¤ï¤¿¤¯¤·¡×¡Ö#²¿¤ò±£¤½¤¦¡×¡Ö#¤¤¤äÊÌ¤Ë²¿¤â±£¤·¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡×¡Ö#ÌÀ¸åÆü¤ÇLv46¤ØÅþÃ£¡×¤È¡¢£±£°·î£²Æü¤Ë£´£¶ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö#ËÜÈÖ¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤Ç45½ªÎ»¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡×¡Ö#Àè¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×¡Ö#¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¤â¤Î¡×¡Ö#¤½¤ÎºÐ¤ÇÀ©ÉþÃå¤ë¤Ê¤È¤«¡×¡Ö#¥®¥ã¥ë¤ä¤ó¤Ê¤È¤«¡×¡Ö#Áé¤»¤¿¤È¤«ÂÀ¤Ã¤¿¤È¤«¡×¡Ö#¤Û¤Ã¤È¤±¤ï¤¿¤·¤Î¿ÍÀ¸¤ä¡ª¾Ð¡×¤È¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤âÃæ¿È¤â¥®¥ã¥ë¥Þ¥¤¥ó¥É¤Êayu¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ë°ìÀ¸ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¡Á¡×¡¦¡Ö¥®¥ã¥ë¥®¥ã¥ëÉ±¤â¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤°¤é¤¤²Ä°¦¤¤¤¤¤è¤©¡¼¡×¡¦¡Ö¤¢¤æ¤Á¤ã¤ó♡¤Ï¤¢¤æ¤Á¤ã¤ó♡¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤¢¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤âÆÍ¤¿Ê¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¤Í¡¼¤Ã¡×¡¦¡Ö¥®¥ã¥ë¤¢¤æ¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤❤️¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÍºê¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀèÆü¡¢¥é¥¤¥ÖÃæ¤Î½ãÇò¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ë¬Ìä²ð¸î,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Ï·¸å,
¿ÀÆàÀî,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¶âÂ°²Ã¹©,
½»Âð,
³¤,
Áòº×