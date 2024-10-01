Åìµþ¸ÞÎØ¶â¤Î¶¥±ËÂç¶¶Íª°Í¤µ¤ó¡¡¤Ò¤³¤Ë¤ã¤ó¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¡×
¡¡Åìµþ¸ÞÎØ¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢¶¥±Ë¤ÎÂç¶¶Íª°Í¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤Î³èÌö¤òÅÁ¤¨¤ëÅ¸¼¨¤¬9·î30Æü¡¢½Ð¿ÈÃÏ¤Î¼¢²ì¸©É§º¬»ÔÌò½ê1³¬¥Û¡¼¥ë¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¶¶¤µ¤ó¤âË¬¤ì¡¢»Ô¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¤Ò¤³¤Ë¤ã¤ó¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£10·î4Æü¤Þ¤Ç¡£ÌµÎÁ¡£
Åìµþ¸ÞÎØ¤Î¶â¥á¥À¥ë¡£Â¦ÌÌ¤Ë¼ïÌÜÌ¾¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë=2024Ç¯9·î30Æü¸á¸å1»þ36Ê¬¡¢¼¢²ì¸©É§º¬»ÔÌò½ê¡¢¾®À¾ÎÉ¾¼»£±Æ
¡¡Åìµþ¸ÞÎØ¤Î½÷»Ò200¥á¡¼¥È¥ë¤È400¥á¡¼¥È¥ë¤Î¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¤Ç2´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÆó¤Ä¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ä¡¢°úÂà¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿º´²ì¸©¤Ç¤Î¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Ê¹ñ¥¹¥Ý¡Ë¤Î¥á¥À¥ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê³èÌö¤ò¼Ì¿¿¤äÇ¯É½¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¶¶¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎÉ¤¤µÏ¿¤¬½Ð»Ï¤á¤¿2017Ç¯¡¢18Ç¯¤Î¼Ì¿¿¤Ï²û¤«¤·¤¯¡¢¿¶¤êÊÖ¤é¤ì¤¿¡×¡Ö¸½Ìò»þÂå¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥á¥À¥ë¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¼¢²ì¤ÇÍèÇ¯¤¢¤ë¹ñ¥¹¥Ý¤â±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¤Ò¤³¤Ë¤ã¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤â°Ñ¾ü¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÀÎ¤«¤éÂç¹¥¤¤Ç¡£ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÂÎ¤¬¤â¤Á¤â¤Á¤Ç¡¢Â¤¬Ã»¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¡£¥°¥Ã¥ºÀ½ºî¤Ê¤É¤Ë¤«¤«¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°Ìò¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡Ö¤ï¤ë¤Ë¤ã¤ó¤³¾·³¡×¤Ë¤Ï¡¢½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö°Õ³°¤È¤Ç¤«¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¤ï¤ë¤¤¤Ë¤ã¤ó¤³¤Ï¡¢»ÔÄ¹¤È¤±¤ó¤«¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤¿¡£¡Ê¾®À¾ÎÉ¾¼¡Ë