MLB¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡þMLB¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó

ÆüËÜ»þ´Ö1Æü¡¢¥á¥Ã¥ÄÂÐ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼¤ò½ª¤¨¡¢2024Ç¯¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ªÎ»¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡£

¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿12¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¤½¤í¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢¾¡Î¨¤Î½ç°Ì¤Ë±þ¤¸¤Æ4¥Á¡¼¥à¤¬¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢8¥Á¡¼¥à¤¬¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤È»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¤òÍÊ¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¾¡Î¨¤â30µåÃÄÍ£°ì¤Î6³äÂæ¤È¤Ê¤ë.605¤Ç¥ê¡¼¥°1°Ì¡£4Ç¯¤Ö¤ê8ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤«¤éÅÐ¾ì¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Î¤¦¤Á¡¢¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£

¢¦¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÂÐÀï¥«¡¼¥É

¢£¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º
­¡¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹ - ¥¢¥¹¥È¥í¥º
­¢¥í¥¤¥ä¥ë¥º - ¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º
­£¥á¥Ã¥Ä - ¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º
­¤¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹ - ¥Ñ¥É¥ì¥¹

¢£¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º
¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º - ­¡¤Î¾¡¼Ô
¥ä¥ó¥­¡¼¥¹ - ­¢¤Î¾¡¼Ô
¥Õ¥£¥ê¡¼¥º - ­£¤Î¾¡¼Ô
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ - ­¤¤Î¾¡¼Ô