Android向け「Thunderbird」のベータ版が2024年9月30日(月)にリリースされました。すでに日本でも利用可能になっていたので、実際にAndroidスマートフォンにインストールして外観などをチェックしてみました。Help Us Test the Thunderbird for Android Beta! - The Thunderbird Bloghttps://blog.thunderbird.net/2024/09/help-us-test-the-thunderbird-for-android-beta/

Android向けThunderbirdは、以下のリンク先で配布されています。Thunderbird Beta for Testers - Google Play のアプリhttps://play.google.com/store/apps/details?id=net.thunderbird.android.beta初回起動時には、アプリの説明画面が表示されます。説明文は日本語化されています。受信トレイはこんな感じ。スマートフォン本体をダークテーマに設定している場合、背景は黒色で各種ボタンは青色になります。フォルダ一覧画面。一般的な受信トレイのほかに、複数アカウントの受信トレイを一括表示できる「統合受信トレイ」も用意されています。ライトテーマだと背景が白色でボタンは青色。各種設定項目も日本語化されていました。Android向けThunderbirdはK-9 Mailをリブランドしたものなのですが、aboutページのタイトルが「K-9 Mailについて」になっていたり、ウェブサイトやユーザーフォーラムへのリンクがK-9 Mailのものになっていたりと、あちこちにK-9 Mailの要素が残っています。Android向けThunderbirdは2024年10月第3週にリリース候補版が公開され、2024年10月第4週に正式版がリリースされる予定です。なお、Android向けThunderbirdはオープンソースで開発されており、以下のリンク先でソースコードやリリースノートを確認できます。GitHub - thunderbird/thunderbird-android: Thunderbird for Android - Open Source Email App for Android (fka K-9 Mail)https://github.com/thunderbird/thunderbird-android