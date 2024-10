TEMPEST、12月に大阪＆東京でコンサートツアー開催決定！コメントムービーを公開

今年4月にアルバム「BANG!」で日本デビューをし、現在Mnetで放送中のサバイバル番組「ROAD TO KINGDOM:ACE OF ACE」の出演で話題のTEMPESTが、約1年ぶりとなるT-OURを開催する。「2024 TEMPEST CONCERT [T-OUR:TEMPEST Voyage] in JAPAN」と題し12月13日(金)Zepp Namba、12月15日(日)Zepp Diver City(Tokyo)で開催される。本日午後6時よりTEMPEST JAPAN OFFICIAL FAN CLUB“iE JAPAN”の先行受付がスタートする。

また、本日メンバーコメントムービーも公開された。

■公演概要

「2024 TEMPEST CONCERT [T-OUR:TEMPEST Voyage] in JAPAN」

【会場・日時】

●大阪:Zepp Namba

2024年12月13日(金)開場18:00/開演19:00

info:ソーゴー大阪 06-6344-3326(平日14:00〜16:00)



●東京:Zepp DiverCity

2024年12月15日(日)開場17:00/開演18:00

info:DISK GARAGE



【チケット料金】

<ファンクラブ先行料金>

・1Fスタンディング:11,000円(税込 / ドリンク代別)

・2F指定席:11,000円(税込 / ドリンク代別)



<一般料金>

1Fスタンディング:12,800円(税込 / ドリンク代別)

2F指定席:12,800円(税込 / ドリンク代別)※一般料金



※3歳以上要チケット。3歳未満は入場不可。

※1Fスタンディングのお客様は、チケットに記載してあります整理番号順でのご入場となります。但し、販売状況に応じてスタンディングもしくは指定席に変更させていただきます。



【チケット受付期間】

<ファンクラブ先行抽選申し込み>

受付期間:10月1日(火)18:00〜10月7日(月)23:59

当落確認・入金期間:10月10日(木)12:00〜10月14日(月)23:59



詳細はTEMPEST JAPAN OFFICIAL FAN CLUB“iE JAPAN”をチェック!



<一般発売>

11月9日(土)各プレイガイド



主催・企画:株式会社ハックルベリー

制作:バシットエンタテインメント

協力:日本コロムビア / YUE HUA ENTERTAINMENT KOREA



■関連リンク

TEMPEST 日本公式サイト