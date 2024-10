オーストラリア発、全世界で人気爆発中のアニメがついに地上波に登場!

「ブルーイ」 放送決定!

テレ東で2024年10月26日(土)午前7時00分から

「イニミニマニモ」内で放送スタート!!

BBC(英国放送協会)の国際商業部門BBC Studiosは、2024年10月26日から、毎週土曜朝7時00分より、テレ東にて、「イニミニマニモ」枠内で「ブルーイ」を放送いたします。

Joe Brumm原作・脚本、エミー賞受賞歴を誇るクリエイティブスタジオLudo Studio制作による本作品は、想像力と好奇心豊かなブルー・ヒーラー(オーストラリアン・キャトル・ドッグ)の主人公のブルーイと、その家族、友達の日常を描いた1話完結型のストーリーです。家族との何気ない日常の中で、遊びを通して子どもたちがどのように学び、成長していくかを描き、全世界で高い評価を獲得しています。テレビ放送では、副音声で英語版も楽しむことができます。

本作品は2018年にオーストラリアで放送を開始し、現在世界140カ国以上で放送されています。米国においては、9月現在、今年最もストリーミングされた番組に選ばれており、350億分以上の視聴時間を記録しています(Nielsen Insights参照)。また、米国、英国、オーストラリアで数々の賞を受賞しており、2019年国際エミー・キッズ賞や、世界中で数多くのクラフト賞やプロダクション賞を受賞しています。

日本国内においては、2020年からディズニーチャンネルとDisney で放送を開始しているほか、日本語版YouTubeチャンネル@BlueyJPNも配信中で、この度ついに地上波での初放送となります。

BBC Studiosは、2025年からライセンスプログラムの展開も予定しており、米国、英国、オーストラリア、ヨーロッパ、アジアで大成功を収めているオーストラリア発の世界的な玩具メーカーMoose Toys社の旗艦玩具をはじめ、幅広いカテゴリーでの展開を予定しています。

■ ストーリー

主人公・ブルーイは、パパ、ママ、4歳の妹・ビンゴと暮らす、好奇心いっぱいの6歳のブルー・ヒーラーの女の子。日々の暮らしの中のちょっとした喜びや、子どもたちが遊びを通じて成長する姿を描いたストーリーは、忙しい毎日を送る現代人のデトックスにピッタリ。

< 「ブルーイ」 概要 >

■キャラクター

ブルーイ (CV: 塙真奈美)

主人公。

好奇心旺盛で元気いっぱいの6歳のブルー・ヒーラーの女の子。

ビンゴ (CV: 鳥越まあや)

ブルーイの妹。

4歳のレッド・ヒーラーの仔犬。

パパ・バンディット (CV: 奈良徹)

ブルーイとビンゴの父。

ブルー ・ヒーラーで、考古学者。

ママ・チリ (CV: 小林希唯)

ブルーイとビンゴの母。

レッド・ヒーラーで、パートタイムで空港警備の仕事をしている。



≪番組概要≫

【作品概要

番組タイトル:ブルーイ

ジャンル:2Dアニメ

原作: Joe Brumm

日本語版製作:ディズニージャパン



【放送日時】

テレ東で2024年10月26日(土)朝7時から「イニミニマニモ」内で放送スタート!!



【WEBサイト・SNS】

公式サイトURL: https://www.bluey.tv/

公式YouTube: https://www.youtube.com/@BlueyJPN

公式Instagram: https://www.instagram.com/bluey_jp ※10月上旬公開予定

公式X: https://x.com/bluey_jp ※10月上旬公開予定

公式TikTok: https://www.tiktok.com/@bluey_jp ※10月下旬公開予定



【著作権表記】

BLUEY (word mark and character logos) are trade marks of Ludo Studio Pty Limited and are used under licence.

BLUEY logo © Ludo Studio Pty Limited 2018. Licensed by BBC Studios. BBC is a trade mark of the British Broadcasting Corporation and is used under licence.

BBC logo © BBC 1996