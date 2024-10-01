ÎëÌÚÆà¡¹¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Ç¯²¼¥¤¥±¥á¥ó¤È£²¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö·ÝÇ½¿Í¤Ç»÷¤Æ¤¤¤ë¿Í¸À¤¦¤È¡×
¥¿¥ì¥ó¥ÈÎëÌÚÆà¡¹¡Ê36¡Ë¤¬1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Áê¼ê¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç·ëº§Áê¼êÃµ¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢9·î28Æü¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤µ¤ì¤¿29ºÐÃËÀ¤È¥é¥ó¥Á¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥¤¥±¥á¥ó¤À¤Ã¤¿¡£·ÝÇ½¿Í¤Ç»÷¤Æ¤¤¤ë¿Í¸À¤¦¤È¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¤µ¤ó¡×¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯µï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¸òºÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤Þ¤À¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À1²ó¤·¤«²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¡£¤â¤Ã¤ÈÈà¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¿µ½Å¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤¿Êý¤È¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÃËÀ¤È¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£