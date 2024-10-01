¡Ö¤¨¡ª¤³¤ì¤¬»ûÅÄ¿´¤¯¤ó¡Ä¤¤¤ä¡¢¿´¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¸½ºß¡Ö¹â1¡¢¥Ð¥¹¥±Éô°÷¡×¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡õ¥¤¥±¥Ü¤Ö¤ê¤Ë¶ÃØ³¤ÎÀ¼
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»ûÅÄ¿´¤¬¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¥Þ¥ë¥¤ËÜ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³¨ËÜ¡Ö¥·¥Ë¥¢¤Î¤½¤Ê¤¨¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡×¤ÎÂ£Äè¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯16ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¹â¹»1Ç¯¤Î»ûÅÄ¡£¡ÖÂç¿Í¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤ÈÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤Ï¡©¡×¤Èµ¼Ô¤«¤éÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢
¡Ö¥Ð¥¹¥±Éô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«¼çÎý¤·¤Æ¤ë¸ø±à¤È¤«¤Ç¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î»Ò¤¿¤Á¡Ê¸åÇÚ¡Ë¤È²ñ¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¥Ð¥¹¥±¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Øº£¤¤¤¯¤Ä¤Ê¤Î¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡ØÃæ³Ø3Ç¯¤Ç¤¹¡Ù¡ØÃæ³Ø2Ç¯¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¤¢¡Á¥Ü¥¯¤Ã¤Æ¤â¤¦¹â1¤Ê¤ó¤À¡£Ç¯¼è¤Ã¤¿¤Ê¡Á¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Çò¤¤»õ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö9·î6Æü¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Øoricon¡Ù¤¬¡¢9·î4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Â£Äè¼°¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÌÏÍÍ¤Î°ìÉô¤ò¸ø³«¡£¿ÈÄ¹172Ñ¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤Ë²Ã¤¨¥¤¥±¥Ü¤Î»ûÅÄ¤Î»Ñ¤Ë¡¢¤Õ¤À¤ó¡¢±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Ñ¤ëµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤¤»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡¢¡Ö¤¨¡ª¤³¤ì¤¬»ûÅÄ¿´¤¯¤ó¡Ä¤¤¤ä¡¢¿´¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¿´¤¯¤ó¤ÎÀ¼¡ÄÀåÂ¤é¤º¤À¤Ã¤¿¤¢¤Îº¢¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥±¥Ü¡ª¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡»ûÅÄ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2015Ç¯¡¢TOTO¡Ö¥Í¥ª¥ì¥¹¥È¡×¤ÎCM¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£21Ç¯¤Î±Ç²è¡ÖÍÅ²øÂçÀïÁè ¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡×¤Ç¤Ï¼çÌò¤ò±é¤¸¡¢ºòÇ¯¤ÏNHKÄ«¥É¥é¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶áÇ¯¤â±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±éÂ¿¿ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿Íµ¤»ÒÌò¤«¤é¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿Á°Îã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤¬»×¤¤¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¿ÀÌÚ¤Ï¡¢»ûÅÄ¤Î¼ç±é±Ç²è¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡¢05Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØÍÅ²øÂçÀïÁè¡Ù¤Ç¼çÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼õ¾ÞÎò¤Î¿ô¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢»ûÅÄ¤Ï18Ç¯¡¢¡Ø¤Ð¤¢¤Ð¤Ï¡¢¤À¤¤¤¸¤ç¤¦¤Ö¡Ù¤Ç¥ß¥é¥Î¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î³°¹ñ±Ç²èÉôÌç¡¦ºÇÍ¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Î1¤Ä¡£°ìÊý¤Î¡¢¿ÀÌÚ¤Ï¡ØÍÅ²øÂçÀïÁè¡Ù¤ÇÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Î¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¡¢¡Ø¶ÍÅç¡¢Éô³è¤ä¤á¤ë¤Ã¤Æ¤è¡Ù¡Ê12Ç¯¡Ë¡¢¡Ø·à¾ìÈÇSPEC¡Ù¡Ê13Ç¯¡Ë¤ÇTAMA±Ç²è¾Þ¤ÎºÇÍ¥½¨¿·¿ÊÃËÍ¥¾Þ¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¡¢º£Ç¯¤â¶½¹Ô¼ýÆþ75.9²¯±ß¤òµÏ¿¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥´¥¸¥é¡¾1.0¡Ù¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¤Î¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÎÍ¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ç¯Îðº¹¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢»ûÅÄ¤Ï¤à¤·¤íÁá¤¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Îº£¸å¤Ë¤ÏÂ¿¤¤¤Ë´üÂÔ¤¬»ý¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡º£¸å¡¢»ûÅÄ¤¬¤É¤ó¤ÊÌò¼Ô¤ÎÆ»¤ò¤¿¤É¤ë¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡£
¡Ê½ê¤Ò¤Ç/YouTube¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë