¡ÖËÜÅö¤Ë¸÷±É¡×µÆÃÏ°¡Èþ¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î´é¤Ë¡ªÃÏÊý¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¿·¹¹ð¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ÏÆ°
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÆÃÏ°¡Èþ¤¬30Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØJAPAN SKETTT. PROJECT¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥¹¥±¥Ã¥È ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¡Ù¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ÃÏÊý½Ð¿È¥¿¥ì¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÀëÅÁÁÇºà¤È¤·¤ÆAI¤ò»È¤Ã¤¿ÀÅ»ß²è¤äÆ°²è¥Ç¡¼¥¿¤òÄó¶¡¤·¡¢ÃÏÊý´ë¶È¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¥¢¥Ã¥×¤ò¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡ÖSKETTT¡Ê¥¹¥±¥Ã¥È¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯ÁÏ¶È5Ç¯ÌÜ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡¦Wunderbar¼Ò¡£
¡ÖSKETTT¡×¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢100¼Ò°Ê¾å¤Î¥¿¥ì¥ó¥È»öÌ³½ê¤ÈÄó·È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢3,000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¸ò¾Ä²ÄÇ½¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤«¤éÁª¤Ù¤ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎËÉÙ¤ÊÁªÂò»è¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉ½µ¤¬ÉÔÍ×¤È¤¤¤Ã¤¿½ÀÆð¤Ê¥ë¡¼¥ë¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆ°²è¤ÎÀ©ºî¡¢SNS¹¹ð¤ÎÀïÎ¬¡¢¿ÍºàºÎÍÑ»Ù±ç¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ë¤Ï¡¢ÃÏÊý½Ð¿È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È4Ì¾¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¨¥ê¥¢¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¥¨¥ê¥¢¤ÏµÆÃÏ°¡Èþ¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Î¤è¤ð¤³¡¦ßÀ¸ýÍ¥¤¬¶áµ¦¥¨¥ê¥¢¡¢¼¯»ùÅç½Ð¿È¤Î·Ã½Ó¾´¤¬¶å½£¡¦²Æì¥¨¥ê¥¢¡¢¤½¤·¤Æ¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¤¬ÅìËÌ¥¨¥ê¥¢¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿µÆÃÏ¤Ï¡Ö¤â¤¦Î¨Ä¾¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¡¢¡Ö»ä¤ÏËÌ³¤Æ»¤ÎËÌ¸«»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢16ºÐ¤Ç¾åµþ¤·¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÅìµþ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ¸«¤Î´Ñ¸÷Âç»È¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ¸«¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ËÌ³¤Æ»Á´ÂÎ¤Î¤ª»Å»ö¤â¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£·î¤â¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¤Î¤ª»Å»ö¤ÇËÌ³¤Æ»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯¸þ¤«¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÂç¤¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¡¢ÃÏ¸µ¤ÎËÌ³¤Æ»¤Ç¤ª»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë¤âÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
µÆÃÏ¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ëËÌ³¤Æ»¥¨¥ê¥¢¤ÎÊç½¸¤Ï¡¢ÀèÃå50¼Ò¸ÂÄê¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿½ÀÁ¡£±þÊç¼õÉÕ´ü´Ö¤Ï10·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é11·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¡¢¿³ººÎÁ¤ÏÌµÎÁ¡£É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç±þÊç¤¬´°Î»¤¹¤ë¡£
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ØJAPAN SKETTT. PROJECT¡Ù¡Ä¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ÃÏÊý½Ð¿È¥¿¥ì¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÀëÅÁÁÇºà¤È¤·¤ÆAI¤ò»È¤Ã¤¿ÀÅ»ß²è¤äÆ°²è¥Ç¡¼¥¿¤òÄó¶¡¤·¡¢ÃÏÊý´ë¶È¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¥¢¥Ã¥×¤ò¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡ÖSKETTT¡Ê¥¹¥±¥Ã¥È¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯ÁÏ¶È5Ç¯ÌÜ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡¦Wunderbar¼Ò¡£
¡ÖSKETTT¡×¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢100¼Ò°Ê¾å¤Î¥¿¥ì¥ó¥È»öÌ³½ê¤ÈÄó·È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢3,000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¸ò¾Ä²ÄÇ½¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤«¤éÁª¤Ù¤ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎËÉÙ¤ÊÁªÂò»è¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉ½µ¤¬ÉÔÍ×¤È¤¤¤Ã¤¿½ÀÆð¤Ê¥ë¡¼¥ë¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆ°²è¤ÎÀ©ºî¡¢SNS¹¹ð¤ÎÀïÎ¬¡¢¿ÍºàºÎÍÑ»Ù±ç¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ë¤Ï¡¢ÃÏÊý½Ð¿È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È4Ì¾¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¨¥ê¥¢¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¥¨¥ê¥¢¤ÏµÆÃÏ°¡Èþ¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Î¤è¤ð¤³¡¦ßÀ¸ýÍ¥¤¬¶áµ¦¥¨¥ê¥¢¡¢¼¯»ùÅç½Ð¿È¤Î·Ã½Ó¾´¤¬¶å½£¡¦²Æì¥¨¥ê¥¢¡¢¤½¤·¤Æ¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¤¬ÅìËÌ¥¨¥ê¥¢¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¢¥ ¡Êº¸¤«¤é¡ËßÀ¸ýÍ¥¡¢µÆÃÏ°¡Èþ¡¢·Ã½Ó¾´¡¢¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß
¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿µÆÃÏ¤Ï¡Ö¤â¤¦Î¨Ä¾¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¡¢¡Ö»ä¤ÏËÌ³¤Æ»¤ÎËÌ¸«»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢16ºÐ¤Ç¾åµþ¤·¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÅìµþ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ¸«¤Î´Ñ¸÷Âç»È¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ¸«¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ËÌ³¤Æ»Á´ÂÎ¤Î¤ª»Å»ö¤â¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£·î¤â¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¤Î¤ª»Å»ö¤ÇËÌ³¤Æ»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯¸þ¤«¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÂç¤¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¡¢ÃÏ¸µ¤ÎËÌ³¤Æ»¤Ç¤ª»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë¤âÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
µÆÃÏ¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ëËÌ³¤Æ»¥¨¥ê¥¢¤ÎÊç½¸¤Ï¡¢ÀèÃå50¼Ò¸ÂÄê¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿½ÀÁ¡£±þÊç¼õÉÕ´ü´Ö¤Ï10·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é11·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¡¢¿³ººÎÁ¤ÏÌµÎÁ¡£É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç±þÊç¤¬´°Î»¤¹¤ë¡£
¢¥ ¡Êº¸¤«¤é¡ËWunderbar¤ÎÄ¹Èø·Ä¿Í¼ÒÄ¹¡¢µÆÃÏ°¡Èþ
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ØJAPAN SKETTT. PROJECT¡Ù¡Ä¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È