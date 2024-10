【キアサージ オールナイト・チャージVer. 1/7 完成品フィギュア】2026年1月 発売予定予約受付開始:10月1日価格:22,000円

APEX TOYSは、「キアサージ オールナイト・チャージVer. 1/7 完成品フィギュア」の予約受付を10月1日より開始した。発売は2026年1月を予定し、価格は22,000円。

Yostarのアプリゲーム「アズールレーン」より、ユニオンに所属する具現化されし特別計画艦こと「キアサージ」が、着せ替え「オールナイト・チャージ」の姿でフィギュア化。バニースーツは偏光パール塗料で仕上げられており、見る角度や光の当たり方によって異なる輝きを放つ。

また、ポール付きの台座と自由に配置可能なDJを務める「饅頭」が付属。さらに、差し替え表情パーツ「恥ずかしがり顔」と「興奮顔」に加え、ネコ耳、腕部、尻尾のパーツも付属し、好みに合わせた姿でディスプレイを楽しむことができる。

「キアサージ オールナイト・チャージVer. 1/7 完成品フィギュア」商品詳細

2026年1月 発売予定

予約受付開始:10月1日

価格:22,000円

仕様:塗装済み完成品

スケール:1/7

サイズ:高さ約30cm(台座含め)

素材:PVC&ABS

セット内容:フィギュア本体

特典:色紙

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. All Rights Reserved.(C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.