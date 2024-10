PlayStation 5(PS5)のシステムソフトウェアアップデート(24.06-10.00.00)で、ホーム画面のゲームタイトルにカーソルを合わせたときに全く別のゲームタイトルが表示されるという不具合が発生しました。ユーザーは「意味不明な広告が表示されるようになった」と非難の声を上げましたが、後にPlayStationサポートが「技術的エラーだった」と釈明しています。

So it turns out that the recent PS5 UI update that let you disable all the advertisements on the dashboard was too good to be true. Now EVERY SINGLE GAME on your homescreen shows you an advertisement in the background with no way to remove them lol https://t.co/Nts6eCq8Eb pic.twitter.com/29p56mYn34— Earl Turlet (@alfredobofa) September 29, 2024

A tech error with the Official News feature on the PS5 console has since been resolved, There have been no changes to the way game news is displayed on PS5.— Ask PlayStation (@AskPlayStation) September 30, 2024

PS5 New UI Update Also Brought Ads You Can't Turn Off and Unwanted Forced News Feed to Select Titles - MP1sthttps://mp1st.com/news/ps5-new-ui-update-also-brought-unwanted-forced-news-feed-and-ads-to-select-titlesPS5 homescreen is now filling up with ugly, outdated ads and promotional art | Eurogamer.nethttps://www.eurogamer.net/ps5-homescreen-is-now-filling-up-with-ugly-outdated-ads-and-promotional-art「広告」と見なされた表示の一例が以下。「Horizon Zero Dawn」にカーソルを合わせた結果、「LEGO Horizon Adventures」という全く別のゲームタイトルが下部に表示され、背景画像もLEGO Horizon Adventuresのものになっています。本来であればカーソルが合ったゲームの詳細が表示されるはずですが全く別のゲームが表示されるので、今から遊ぶゲームがどちらなのか非常にわかりにくくなっています。表示されるゲームは常に一定ではなく、他のゲームが表示されたり、あるいはソニーが配信する「ゲームニュース」が表示されたりすることもあったようです。カーソルを合わせたゲームと関連するものもあれば無関係なものもあった模様。他にも「Warhammer 40000: Space Marine 2」「FINAL FANTASY VII REMAKE」「STAR WARS バトルフロント II」「ELDEN RING」などいろいろ。ユーザーは「ホーム画面上のすべてのゲームの背景に広告が表示され、削除する方法はありません lol」と報告しました。この件に関し、PlayStation公式サポートのXアカウント(@AskPlayStation)が「PS5における公式ニュース機能の技術的なエラーは解消されました。PS5におけるゲームニュースの表示方法に変更はありません」と報告し、くだんの「広告」は単なるエラーだったと釈明しました。