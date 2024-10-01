¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ ÎëÌÚºâÌ³Áê¡¡±ß°Â¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¤³¤È·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿ ÎëÌÚºâÌ³Áê¡¡±ß°Â¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¤³¤È·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿ 2024Ç¯10·î1Æü 10»þ19Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ÎëÌÚºâÌ³Áê¡¡±ß°Â¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¤³¤È·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ÎëÌÚºâÌ³Áê¡¡±ß°Â¤Ï·ÐºÑ¤Ë¥×¥é¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÎÎ¾Êý¤Î±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë ËÜÆü¤ÎÍ½Äê¡ÚÈ¯¸À¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û ¥é¥¬¥ë¥É£Å£Ã£ÂÁíºÛ¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ìÌÜÉ¸Ã£À®¤Ø¤Î³Î¿®¤¬Áý¤·¡¢£±£°·î¤ÎÍý»ö²ñ¤Ç¤½¤ì¤ò¹ÍÎ¸