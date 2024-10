小田和正の最新ベストアルバム『自己ベスト-3』リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■小田和正、17年ぶりのベストアルバム初回盤は3枚セット限定ボックスでリリース!

小田和正のベストアルバム『自己ベスト-3』(77歳2ヵ月)が17年の時を超え、11月27日にリリースされることが決定した。

今作には配信限定シングルとしてリリースしていた「what’s your message ?」(2023年フジテレビ系木曜ドラマ『この素晴らしき世界』主題歌)、6年ぶりに再タッグを組んだドラマ『ブラックペアン シーズン2』(2024年TBS系日曜劇場)の主題歌「その先にあるもの」、そして約4年ぶりに“2024・明治安田企業CM”として書き下ろした「すべて去りがたき日々」の3曲が初収録される。

2002年にリリースされた『自己ベスト』(オリコンデイリーチャート1位54歳7ヵ月)は、オフコース時代の楽曲をセルカバーしたアルバム『LOOKING BACK』と、ソロになってからヒットした小田の代表曲を収録したベストアルバム。「さよなら」「言葉にできない」や、フジテレビ系ドラマ『東京ラブストーリー』主題歌としてミリオンセラーを記録した「ラブ・ストーリーは突然に」など15曲が収録され、300万枚を超える大ヒットを記録した。

2007年にリリースされた『自己ベスト-2』(オリコンデイリーチャート1位60歳3ヵ月)は、フジテレビ系ドラマ『ファースト・キス』主題歌「こころ」(59歳11ヵ月でSG最年長1位を獲得)、数多くのアーティストにカバーされ、もはやスタンダードナンバーとも言える明治安田生命企業CM曲「たしかなこと」、NHK連続テレビ小説『どんど晴れ』主題歌「ダイジョウブ」など、大ヒット作品15曲を収録。

そして今作の『自己ベスト-3』の収録曲は、以下の通り。

オフコース時代のセルフカバー作品「哀しいくらい」「I LOVE YOU」、小田和正自身のレーベル名となり、リリース当時、自身が出演し話題となった“ネスカフェ・ゴールドブレンド”のCMソング「Little Tokyo」。

さらに小田のライブでは欠かせないアップチューンナンバー「またたく星に願いを」、小田和正映画監督作品『緑の街』の劇中歌となったシングル作品「遠い海辺」(フジテレビ系『おはよう!ナイスディ』エンディングテーマ)。

アルバム『個人主義』からは「とくべつなこと」。

小田和正がホスト役となり放送されているTBS『クリスマスの約束』で初歌唱、その後、フジテレビ系木曜劇場『それでも、生きてゆく』のドラマ主題歌、そしてTBSのドキュメンタリー番組のテーマ曲となった「東京の空」。

「やさしい風が吹いたら」(テレビ朝日系連続ドラマ『遺留捜査』主題歌)、「愛になる」(2014年から明治安田生命企業CM曲)、小田和正楽曲のベースには欠かせない世界的ベーシスト、ネイザン・イーストに提供した「Finally Home」の日本語詞セルフカバー「mata-ne」。

明治安田生命企業CM曲とテレビ朝日系連続ドラマ『遺留捜査』主題歌の異例のWタイアップとして起用された「風を待って」、NHK「みんなのうた60」記念ソングとして書き下ろされた「こんど、君と」、山下智久主演大人気ドラマ『正直不動産』(NHK)の主題歌「so far so good」。以上全16曲が収録される。

『自己ベスト』『自己ベスト-2』の初回盤は、発売当時デジパック仕様で販売されていたが、あっという間に売り切れとなったため、今回同仕様の3枚セット限定ボックスで復刻販売される。

なお、前2作品は共にリマスタリング盤として新しく生まれ変わり、『自己ベスト-3』の収録曲も発売当初の音源が一部リミックスされる。

現在、小田和正初のアナログBOX『Kazumasa Oda Original Album Analog Complete Box』も好評発売中だ。

リリース情報

2024.09.18 ON SALE

ANALOG BOX『Kazumasa Oda Original Album Analog Complete Box』



2024.11.27 ON SALE

ALBUM『自己ベスト-3』

<収録曲> ※()はオリジナル曲発売年

01. すべて去りがたき日々(2024)明治安田企業CM曲 ※初収録

02. 哀しいくらい(1982)

03. I LOVE YOU(1982)2001年MAX FACTOR CM曲

04. Little Tokyo(1989)ネスカフェ新ゴールドブレンドCM曲

05. またたく星に願いを(1993)味の素ほんだしCM曲

06. 遠い海辺(1997)小田和正監督作品 映画『緑の街』劇中歌/フジテレビ系『おはよう!ナイスディ』エンディングテーマ曲

07. とくべつなこと(2000)

08. 東京の空(2011)フジテレビ系木曜劇場『それでも、生きてゆく』主題歌/TBSドキュメンタリー『東京の空』テーマ曲

09. やさしい風が吹いたら(2013)テレビ朝日系連続ドラマ『遺留捜査』主題歌

10. 愛になる(2014)明治安田生命企業CM曲

11. mata-ne(2014)Nathan East提供した「Finally Home」日本語詞セルフカバー

12. 風を待って(2021)明治安田生命企業 CM 曲/テレビ朝日系連続ドラマ『遺留捜査」主題歌

13. こんど、君と(2021)NHK「みんなのうた60」記念ソング

14. so far so good(2022)NHK ドラマ10『正直不動産』1&2主題歌

15. what’s your message ?(2023)フジテレビ系木曜ドラマ『この素晴らしき世界』主題歌 ※初収録

16. その先にあるもの(2024)TBS系 日曜劇場『ブラックペアン シーズン2』主題歌 ※初収録



小田和正 OFFICIAL SITE

http://www.fareastcafe.co.jp/index.html