RHYMESTER¡¢¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Î¿Íµ¤´ë²è¤òBillboard Live OSAKA¤Ç½é³«ºÅ
RHYMESTER¤¬¡¢Blue Note Tokyo¸ø±é¤ËÂ³¤¡¢Billboard Live OSAKA¤Ç¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÉáÃÊ¤Ï2MC+1DJ¤Î¥ª¡¼¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡Ö¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò¤È¤ëÈà¤é¤¬¡¢8¿ÍÁÈ¤Î¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤È¤Ê¤ê¡¢Ì¾Ìç¥¸¥ã¥º¥¯¥é¥Ö¤Ç·«¤ê¹¤²¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÏÃÂê¤Ç¡¢BLUE NOTE TOKYO¤Ç¤ÏÂ¨¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¿Íµ¤´ë²è¡£Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÂçºå¤Ç¤Î½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
²ñ¾ì¡§Billboard Live OSAKA¡ÊÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ2ÃúÌÜ2ÈÖ22¹æ ¥Ï¡¼¥Ó¥¹PLAZA ENT B2¡Ë
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§Billboard Live Osaka
TEL: 06-6342-7722
https://www.billboard-live.com/osaka/details
Æü»þ¡§
2024Ç¯11·î24Æü¡ÊÆü¡Ë
[1st] Open 3:30pm Start 4:30pm¡¡[2nd] Open 6:30pm Start 7:30pm
½Ð±é¡§
±§Â¿´Ý (Rap)
Mummy-D (Rap)
DJ JIN (Turntables, Percussions)
Takeuchi Kaztake (Keyboards & Band Master)
Fujiyama Shu (Guitars)
Yanagihara Akira (Bass)
Wakiyama Kosuke (Drums)
Takahashi Yuko (Percussions)
¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹Ô¡§
¢¨°û¿©Âå¶âÊÌ
BOX¥·¡¼¥È¡¡\20,900-¡Ê¥Ú¥¢ÈÎÇä¡Ë
S»ØÄêÀÊ¡¡\9,900-
R»ØÄêÀÊ¡¡\8,800-
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡¡\8,300-¡Ê1¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¡Ë
[e+¡Ê¥¤¡¼¥×¥é¥¹]¡§https://eplus.jp/rhymester-bbl/
ÃêÁª¼õÉÕ¡§2024/10/5¡ÊÅÚ¡Ë12:00~2024/10/14¡Ê·î¡Ë23:59
¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
²ñ¾ì¡§Blue Note Tokyo¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³6-3-16¡Ë
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-5485-0088
https://www.bluenote.co.jp
2024Ç¯11·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë
[1st] Open 3:30pm Start 4:30pm¡¡[2nd] Open 6:30pm Start 7:30pm
2024Ç¯11·î10Æü¡ÊÆü¡Ë
[1st] Open 3:30pm Start 4:30pm¡¡[2nd] Open 6:30pm Start 7:30pm
¢¨¤½¤ì¤¾¤ì1»þ´Ö¶¯¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÍ½Äê
½Ð±é¡§
±§Â¿´Ý (Rap)
Mummy-D (Rap)
DJ JIN (Turntables, Percussions)
Takeuchi Kaztake (Keyboards & Band Master)
Fujiyama Shu (Guitars)
Yanagihara Akira (Bass)
Wakiyama Kosuke (Drums)
Takahashi Yuko (Percussions)
¥Á¥±¥Ã¥È¡§
¡ï8,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ÜÊÌÅÓ¥·¡¼¥È¥Á¥ã¡¼¥¸¤¬É¬Í×¤ÊºÂÀÊ¤â¤¢¤ê
Àè¹Ô´Þ¤á¤Æ³ÆÈÎÇä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤´¤È¤Ë¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¿ô¤Ï³ä¤ê¿¶¤é¤ì¤Þ¤¹
Blue Note Tokyo¡¦¥·¡¼¥È¿Þ¡§
http://www.bluenote.co.jp/jp/floor/
¡ÚRHYMESTER ºÇÂ®HPÀè¹ÔÃêÁª¼õÉÕ¡Û
[e+¡Ê¥¤¡¼¥×¥é¥¹]¡§https://eplus.jp/rhymester-bnt2024/
ÃêÁª¼õÉÕ¡§2024/10/4¡Ê¶â¡Ë12:00~2024/10/9¡Ê¿å¡Ë23:59
·ë²Ì³ÎÇ§¡§2024/10/12¡ÊÅÚ¡Ë13:00~2024/10/13¡ÊÆü¡Ë18:00
¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
2024Ç¯9·î25ÆüÈ¯Çä
BD¡¡VIXL-461¡¡\6,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
DVD VIBL-1149¡¡\5,720¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ã¥Ó¥¯¥¿¡¼¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡ä
¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¡¦¥é¥¤¥Ö¥¢¥ë¥Ð¥àÉÕ¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸
BD¡Ü2CT¡¡\8,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
DVD¡Ü2CT¡¡\7,920¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
https://victor-store.jp/artist/7308
¼ýÏ¿Í½Äê¶Ê
1. Intro: Open The Window
2. After 6 (Radio Version)
3. After 6
4. My Runway feat. Rei
5. Í½Äê¤ÏÌ¤Äê¤Ç¡£ feat. MASTA SIMON (Mighty Crown)
6. ¥Þ¥¯¥¬¥Õ¥£¥ó / ²¬Â¼Ì÷¹¬¤µ¤é¤Ë¥é¥¤¥à¥¹¥¿¡¼
7. À¤³¦¡¢À¾¸¶¾¦²ñ¤ÎÀ¤³¦¡ª Part 2 µÕfeaturing ²£»³·õ¡õ¥¹¥â¡¼¥¡¼¡¦¥Æ¥Ä¥Ë (CRAZY KEN BAND)
8. ÆùÂÎ´Ø·¸ Part 2 µÕfeaturing ²£»³·õ¡õ¥¹¥â¡¼¥¡¼¡¦¥Æ¥Ä¥Ë (CRAZY KEN BAND)
9. ¼ª¥òÂß¥¹¥Ù¥
10. ¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È
11. ¥¶¡¦¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥ê¥º¥à
12. ¥¸¥ã¥º¥£¡¦¥«¥ó¥ô¥¡¥»¥¤¥·¥ç¥ó feat. RHYMESTER / SOIL&¡ÉPIMP¡ÉSESSIONS
13. ½éÎø¤Î°Ëâ / SOIL&¡ÉPIMP¡ÉSESSIONS¤ËRHYMESTER¤òÅº¤¨¤Æ
14. ¤Ê¤á¤ó¤Ê¤è1989 feat. hy4_4yh
15. ¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤
16. POP LIFE
17. The Choice Is Yours
18. Open The Window feat. JQ from Nulbarich
19. The R
20. Forever Young / ¥¹¥Á¥ã¥À¥é¥Ñ¡¼¤«¤é¤Î¥é¥¤¥à¥¹¥¿¡¼
21. ÂÔ¤Ã¤Æ¤íº£¤«¤éËÜµ¤½Ð¤¹
22. ONCE AGAIN
Éû²»À¼¡§
±§Â¿´Ý¡¢Mummy-D¡¢DJ JIN¤Ë¤è¤ë¸µÁÄ¡¦À¸¡Ê¥Ó¡¼¥ë¡Ë¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÆÃÊÌÊÔ in ¸ø³«°û¤ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°2024
¡Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¡§²¬Â¼Ì÷¹¬¡Ö¥Þ¥¯¥¬¥Õ¥£¥ó¡×¥Ñ¡¼¥È¡Ë
½Ð±é¡§RHYMESTER
±§Â¿´Ý
Mummy-D
DJ JIN
½Ð±é¡§¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È°ìÍ÷¡Ê¸Þ½½²»½ç¡¦¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¡Ë
²¬Â¼Ì÷¹¬
²£»³·õ¡õ¥¹¥â¡¼¥¡¼¡¦¥Æ¥Ä¥Ë (CRAZY KEN BAND)
¥¹¥Á¥ã¥À¥é¥Ñ¡¼
SOIL&¡ÉPIMP¡ÉSESSIONS
JQ (Nulbarich)
hy4_4yh
Masta Simon (Mighty Crown)
Rei
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¢¡RHYMESTER ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È