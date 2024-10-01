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KFC Shot Down Colonel Sanders As A Tekken Fighter, Says Harada
KFC Won't Let Colonel Sanders Appear In Tekken
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I have already received a lot of¡Ä no.. tons of information from everyone about this store before, but let me ask one question from a different angle this time.
Why do fights like this between waitstaff and customers happen so often in the restaurant?
I have never seen plates¡Ä https://t.co/RLMnYeszqc— Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) June 3, 2024