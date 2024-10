人気対戦型格闘ゲーム鉄拳シリーズのプロデューサーとして知られる原田勝弘氏は、ケンタッキーフライドチキンの創業者であるカーネル・サンダースを同シリーズに出演させたいと以前から語ってきました。しかし、その夢は叶わなかったことをゲームメディアのTheGamerに報告しています。KFC Shot Down Colonel Sanders As A Tekken Fighter, Says Harada

I have already received a lot of… no.. tons of information from everyone about this store before, but let me ask one question from a different angle this time.



Why do fights like this between waitstaff and customers happen so often in the restaurant?

I have never seen plates… https://t.co/RLMnYeszqc— Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) June 3, 2024

https://www.thegamer.com/tekken-colonel-sanders-guest-fighter-shot-down-by-kfc-harada/KFC Won't Let Colonel Sanders Appear In Tekkenhttps://kotaku.com/kfc-tekken-8-dlc-character-harada-namco-cameo-guest-1851660879TheGamerのアクセル・ボッソ氏が、原田氏と鉄拳のゲームデザイナーであるマイケル・マーレイ氏にインタビューを実施しました。鉄拳ではこれまでにウォーキング・デッドのニーガンやFINAL FANTASY XVのノクティス、ストリートファイターの豪鬼など、他ゲームやドラマのキャラクターがプレイアブルキャラクターとして登場してきましたが、このようなコラボレーションが難しい理由を説明しています。インタビューの中で、原田氏は「昔から、ケンタッキーフライドチキンのカーネル・サンダースに戦ってもらいたいと思っていたんです」「それで、カーネル・サンダースを鉄拳で使いたいと、日本のケンタッキーフライドチキン本社にお願いに行ったんです」と語り、ケンタッキーフライドチキンに直談判したことを明かしました。しかし、ケンタッキーフライドチキンの本社では「悪い顔をされた」とのことで、カーネル・サンダースを鉄拳に出演させるというアイデアは却下された模様。そのため、カーネル・サンダースが鉄拳シリーズの最新作である「鉄拳8」に登場することは期待できないとTheGamerは報じています。マーレイ氏はこれについて、「原田氏はケンタッキーフライドチキンに行ってカーネル・サンダースを雇おうとしましたが、ケンタッキーフライドチキンはそのアイデアにあまり乗り気ではありませんでした。しかしその後、カーネル・サンダースは別のゲームに出演していました。恐らく、ケンタッキーフライドチキンにとって問題となる人物とカーネル・サンダースは戦っていたのかもしれません。この出来事はこの種の議論がいかに難しいかを示しています」と補足しました。原田氏は「これは我々だけで実現できるものではありません」とも語っており、ケンタッキーフライドチキン側の協力なしではカーネル・サンダースをゲームに実装することはできないと説明しています。なお、ケンタッキーフライドチキンはカーネル・サンダースと恋愛ができる恋愛シミュレーションゲームを公開しており、カーネル・サンダースの取り扱いについてある程度寛容です。無料でケンタッキーの象徴であるカーネルおじさんと恋できる恋愛シミュレーションゲームが登場したので実際にプレイしてみた - GIGAZINEアメリカでは客と店員による乱闘が名物になっているファストフードチェーンの「ワッフルハウス」を鉄拳のステージとして実装してほしいという要望が多数寄せられていますが、ケンタッキーフライドチキンとのコラボレーションが実現しなかったことを見ると、ワッフルハウスをゲーム内のステージとして実装することも難しいことがうかがえます。なお、原田氏はワッフルハウス実装のリクエストに対し、「なぜ店員と客の間でこのような喧嘩が頻繁に起こるのでしょうか?これほど皿や椅子が飛び交うのは、特に日本では見たことがありません。単に『24時間営業で酔っぱらいが多いから』という理由だけではないと思います。どういう文化なのでしょう?70回以上アメリカに出張しただけでは把握できないものがあります。もっとアメリカ社会を勉強しないと……」と投稿しています。