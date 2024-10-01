¡Ö¿®¤¸¤¬¤¿¤¤Èï³²¤À¡×¥¢¥á¥ê¥«ÆîÉô¤Ç¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¡Ö¤Ø¥ê¡¼¥ó¡×¤Ë¤è¤ëÈï³²³ÈÂç¡¡6¤Ä¤Î½£¤Ç»à¼Ô130¿ÍÄ¶¡¡¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎÈïºÒÃÏÆþ¤ê
¥¢¥á¥ê¥«ÆîÉô¤ËÀè½µ¾åÎ¦¤·¤¿¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¡Ö¤Ø¥ê¡¼¥ó¡×¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¤¬130¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢Èï³²¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¡Ö¤Ø¥ê¡¼¥ó¡×¤ÏÀè½µ¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ë¾åÎ¦¤·¡¢¤½¤Î¸åÀªÎÏ¤ò¼å¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³ÆÃÏ¤Ë¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¤ä¥µ¥¦¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤Ê¤É6¤Ä¤Î½£¤Ç»à¼Ô¤¬¤¢¤ï¤»¤Æ130¿Í¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö 9·î30Æü»þÅÀ¤ÇÄÌ¿®¤Î¼×ÃÇ¤Ë¤è¤ê°ÂÈÝ¤Î³ÎÇ§¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¬600¿Í¶á¤¯¤¤¤Æ¡¢·üÇ°¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤â¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¤Ç¤Ï»à¼Ô¤¬40¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢Èï³²¾õ¶·¤«¤éº£¸å¤â¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¥¯¡¼¥Ñ¡¼½£ÃÎ»ö¡§
¿®¤¸¤¬¤¿¤¤Èï³²¤À¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¤³¤ì¤Ï½£À¾Éô¤Ç¤ÏÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¾õ¶·¤À¡£
¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤ÏÈïºÒÃÏ¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¾å¤Ç¡¢2Æü¤Ë¸½ÃÏ¤ò»ë»¡¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥ê¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤â¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö9·î30Æü¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ë°ìÂÀè¤ËÆþ¤ê¡¢ÄÌ¿®´Ä¶¤ÎÉüµì¤Î¤¿¤á¤Ë¼«¿È¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤ÈÏÃ¤ò¤·¡¢ÈïºÒ¼Ô¤¬±ÒÀ±¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯¡×¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦°ÍÍê¤·¤¿¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¤È¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤Ï11·î¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤ÎÀÜÀï½£¤Ç¡¢Î¾¸õÊä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÒ³²ÂÐ±þ¤òÄÌ¤¸¤ÆÍ¸¢¼Ô¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤·¤¿¤¤ÇØ·Ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£