ÊÆ°õ¡¢½ÅÍ×¹ÛÊª¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤Ë½ðÌ¾¤Ø¡á´Ø·¸¼Ô
Shivangi Acharya¡¡Neha Arora
[¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼ £³£°Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¤¥ó¥É¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ïº£½µ¡¢½ÅÍ×¹ÛÊª¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨ÎÏ¶¨Äê¤Ë½ðÌ¾¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô£²¿Í¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥É¤Î¥´¥ä¥ë¾¦¹©Áê¤¬¥ï¥·¥ó¥È¥óË¬Ìä»þ¤ËÄó·È¡¦¶¨ÎÏ¶¨Äê¤Ë½ðÌ¾¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¥¤¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥´¥ä¥ë¾¦¹©Áê¤Ï¥ì¥â¥ó¥É¾¦Ì³Ä¹´±¡¢ÊÆÄÌ¾¦ÂåÉ½Éô¡Ê£Õ£Ó£Ô£Ò¡Ë¤Î¥¿¥¤ÂåÉ½¤È²ñÃÌ¤¹¤ëÍ½Äê¡££Õ£Ó£Ô£Ò¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤ÂåÉ½¤Ï£³Æü¤Ë¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç¥´¥ä¥ë¾¦¹©Áê¤È²ñÃÌ¤¹¤ë¡£
¥¤¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥£¼óÁê¤È¥Ð¥¤¥Ç¥óÊÆÂçÅýÎÎ¤Ïº£·î¡¢ÆüÊÆ¹ë°õ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¡Ö¥¯¥¢¥Ã¥É¡×¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ç¥é¥¦¥§¥¢½£¤Ç²ñÃÌ¤·¤¿¡£
¶¨Äê¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¹½ÃÛ¡¢µ»½ÑÅª¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Î¸ò´¹¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÎ¾¹ñ¤Î´ë¶È´Ö¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ÎÂ¥¿Ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£
¥¤¥ó¥É¾¦¹©¾Ê¤Ï£²£¹Æü¡¢¡Ö¥¤¥ó¥É¤ÈÊÆ¹ñ¤Ï¡¢½ÅÍ×¹ÛÊª¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó³ÈÂç¤äÂ¿ÍÍ²½¤ª¤è¤ÓÁê¸ßÊä´°Åª¤Ê¶¯¤ß¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¶¨ÎÏ¶¯²½¤Î³Ð½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£