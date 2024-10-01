¡ÚÂ®Êó¡Û¤¤ç¤¦¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡¡È¿È¯¤·¤Æ³«»Ï¡¡°ì»þ¡¢600±ß¾å¾º
¡¡Àè·î30Æü¡¢°ì»þ¡¢2000±ß°Ê¾åµÞÍî¤·¤¿Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢º£·î1Æü¤ÏÃÍ¤ò¾å¤²¤Æ»Ï¤Þ¤ê¡¢°ì»þ600±ß°Ê¾å¡¢¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀÐÇË¿·ÁíºÛ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤ÆºÇ½é¤Î¼è°ú¤È¤Ê¤Ã¤¿Àè·î30Æü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢·ÐºÑ¡¦ºâÀ¯À¯ºö¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤«¤é°ì»þ¡¢2000±ß°Ê¾å²¼Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡ÖÀÐÇË¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢½ªÃÍ¤Î²¼¤²Éý¤Ï¡¢º£Ç¯3ÈÖÌÜ¤È¤Ê¤ë1910±ß¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡°ìÌëÌÀ¤±¤¿1Æü¤Ï¡¢Á°Æü¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¼çÍ×¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¤¬ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢±ßÁê¾ì¤¬1¥É¥ë¡á143±ßÂæ¸åÈ¾¤È¡¢±ß°Â¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤éÈ¿È¯¤·¡¢°ì»þ600±ß°Ê¾å¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¡¢30Æü¤Î½ªÃÍ¤è¤ê559±ß¹â¤¤3Ëü8479±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀÐÇË¿·ÁíºÛ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤ÆºÇ½é¤Î¼è°ú¤È¤Ê¤Ã¤¿Àè·î30Æü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢·ÐºÑ¡¦ºâÀ¯À¯ºö¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤«¤é°ì»þ¡¢2000±ß°Ê¾å²¼Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡ÖÀÐÇË¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢½ªÃÍ¤Î²¼¤²Éý¤Ï¡¢º£Ç¯3ÈÖÌÜ¤È¤Ê¤ë1910±ß¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡°ìÌëÌÀ¤±¤¿1Æü¤Ï¡¢Á°Æü¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¼çÍ×¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¤¬ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢±ßÁê¾ì¤¬1¥É¥ë¡á143±ßÂæ¸åÈ¾¤È¡¢±ß°Â¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤éÈ¿È¯¤·¡¢°ì»þ600±ß°Ê¾å¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¡¢30Æü¤Î½ªÃÍ¤è¤ê559±ß¹â¤¤3Ëü8479±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£