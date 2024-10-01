ÊÆ¡¢ÃæÅì¤Ø¤Î£Á£ÉÈ¾Æ³ÂÎ½Ð²ÙÂ¥¤¹¿·¤¿¤Êµ¬Â§È¯É½
Karen Freifeld
[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £³£°Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ¾¦Ì³¾Ê¤Ï£³£°Æü¡¢ÃæÅìÃÏ°è¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤Î¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ê£Á£É¡Ë¸þ¤±È¾Æ³ÂÎ¤Î½Ð²Ù¤òÍÆ°×¤Ë¤¹¤ëµ¬Â§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤ÎÍ¢½Ð¶È¼Ô¤ÏºòÇ¯£±£°·î°Ê¹ß¡¢ÃæÅì¤ÈÃæ±û¥¢¥¸¥¢¤Î°ìÉô¤ËÀè¿ÊÅª¤ÊÈ¾Æ³ÂÎ¤ò½Ð²Ù¤¹¤ëºÝ¡¢»öÁ°¤Îµö²Ä¼èÆÀ¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¤¿¤Êµ¬Â§¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡ÖÇ§¾ÚºÑ¤ß¥¨¥ó¥É¥æ¡¼¥¶¡¼¡×¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤Î¿½ÀÁ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤¬¸ÄÊÌ¤Ëµö²Ä¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ½Ð²Ù¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÇ§²Ä¤Î²¼¤ÇÈ¾Æ³ÂÎ¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÊÆÅö¶É¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆÀ¯ÉÜ¤ÏÇ§¾ÚºÑ¤ß¥¨¥ó¥É¥æ¡¼¥¶¡¼¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ª¤è¤ÓÅö³º¹ñÀ¯ÉÜ¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢µ»½Ñ¤Î°ÂÁ´À¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
£Á£É¸þ¤±È¾Æ³ÂÎ¤Î¼çÍ×¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ëÊÆÈ¾Æ³ÂÎÂç¼ê¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤ò¹µ¤¨¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀè¿ÊÈ¾Æ³ÂÎ¤òÆ±¹ñ¤¬Æþ¼ê¤¹¤ë¥Ñ¥¤¥×Ìò¤òÃæÅìÃÏ°è¤¬Ã´¤¦²ÄÇ½À¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¦Ì³¾Ê¤ÏÊÆ¹ñ¤Îµ»½Ñ¤¬Å¾ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ËÈ¿¤¹¤ëÊýË¡¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢°ÂÁ´ÂÐºö¤¬¹Ö¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥×¥í¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¸·³Ê¤Ê¿³ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£