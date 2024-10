福岡発人気レストランが関東初進出！ 朝・昼・晩で楽しめる薪焼きダイニング（東京・銀座）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、9月30日にオープンした、福岡発関東初進出となる人気飲食店グループが手掛ける薪火レストラン「GINZA ONO Gratia -Smoke Dining-」が登場。

〈New Open News〉

「GINZA ONO Gratia -Smoke Dining-」(東京・銀座)

薪焼き調理した牛ステーキの一皿

2024年9月30日に開業した「三井ガーデンホテル銀座築地」14階に「GINZA ONO Gratia -Smoke Dining-」がオープンしました。手掛けるのは「桜坂 ONO」など、福岡を中心に京都・大阪にも個性豊かなレストランを展開するONOグループです。

店内

料理は、福岡・京都・大阪・東京など日本全国から厳選した食材を使用し、千葉県産のナラの木をはじめとした薪火で直火や熾火などベストな調理法を施しています。「ジャンルレス」もコンセプトにしており、例えばディナーコース(5,800円〜)のアミューズでは大阪泉州さといもの唐揚げや、京都の七谷鴨レバームース、築地本鮪グラス寿司など多岐にわたるメニューがそろいます。

「薪焼きパエリア」

低温調理した豚バラ肉を薪火の上に吊るし遠火で半日かけて燻した「低温火入れ豚バラの薪焼き酢豚」や、蓋を開けた瞬間に漂う薪の香ばしい香りが絶品な「薪焼きパエリア」もディナーを彩ります。ドリンクは国産のクラフトビールやクラフトジン、ウイスキーや、ナチュラルワインなどを各種ラインアップしています。

朝食(イメージ)

朝食とランチで楽しめるハーフブッフェ

ビジター利用も可能な朝食(3,300円)では、全6種のメインディッシュの中から1品と、冷菜や温菜、ご飯類やデザートなどのハーフブッフェが楽しめるほか、1階ロビーフロアにあるカフェ&デリ「ONO Market - Deli&cafe GINZA-」でメニュー1品と交換できるコインが付きます。

ランチ(イメージ)

ランチ(平日2,180円、土日祝2,680円 ※11月末までの特別価格)では、オードブルとメインディッシュを数種類から選べるほか、朝食と同じくハーフブッフェも楽しめます。お手頃ながら厳選された食材を使った手の込んだ料理を、上質な設えとサービスで楽しめる新店です。

<店舗情報>◆GINZA ONO Gratia -Smoke Dining-住所 : 東京都中央区築地4-7-1 三井ガーデンホテル銀座築地 14FTEL : 03-3545-9073

写真:お店から

文:中森りほ、食べログマガジン編集部

