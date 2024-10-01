¡ÚÀäÂÐ¤ËÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÛÆüËÜ¤Ç¤âÇ¯´ÖÌó30·ï¤¬È¯À¸¡ÄÁ¥¤ò¾Ã¤·Èô¤Ð¤¹Ž¢³¤¾åÎµ´¬Ž£¤ÎÀïØË¼Ì¿¿
¹ë²Ú¥è¥Ã¥È¤ò¾Ã¤·Èô¤Ð¤¹
°ÇÌë¤Ë¸÷¤ë°ðºÊ¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿³¤¾å¤ÎµðÂç¤Ê±²´¬(¤¦¤º¤Þ)¤¡¢±À´Ö¤«¤é¿¤Ó¤ëÉÔµ¤Ì£¤ÊÇò¤¤ÂÓ¡½¡½¡£
·ÇºÜ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢À¤³¦¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿³¤¾å¤ËÆÍÁ³¸½¤ì¤ëÎµ´¬¤Î¿ô¡¹¤À¡£¶¯Îõ¤Ê±²¤ÎÀª¤¤¤Ç³¤¤ËÉâ¤«¤ÖÁ¥¤ò¾Ã¤·Èô¤Ð¤¹¡£¥¤¥¿¥ê¥¢ÆîÉô¥·¥Á¥ê¥¢Åç¤Ç¤Ï¡¢£¸·î¤Ë¹ë²Ú¥è¥Ã¥È¤òÄ¾·â¤·¤Æ£·¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÄÀË×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Á´Ä¹56£í¤Î±Ñ¹ñÁ¥ÀÒ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥è¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ÁáÄ«¡¢¹Á¤«¤éÌó£±ÒÎ¥¤ì¤¿³¤¾å¤ËÄäÇñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò·ã¤·¤¤Íë±«¤ÈÎµ´¬¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¹â¤µ72£í¤Î¥Þ¥¹¥È¤Ï¥Ý¥¥ê¤ÈÀÞ¤ì¡¢¾èÁ¥¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÄ»ù¤ò´Þ¤à22¿Í¤¬°Å¤¤³¤¤ËÅê¤²½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£È¯¸«¤µ¤ì¤¿°äÂÎ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø±Ñ¹ñ¤Î¥Ó¥ë¡¦¥²¥¤¥Ä¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼Â¶È²È¥Þ¥¤¥¯¡¦¥ê¥ó¥Á»á¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÃóºßµ¼Ô¡Ë
¹½Â¤¾åÄÀ¤ß¤Å¤é¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¥è¥Ã¥È¤Ç¤µ¤¨¡¢´ÊÃ±¤ËÄÀË×¤µ¤»¤ë³¤¾åÎµ´¬¡£»°½ÅÂç³Øµ¤¾Ý¡¦µ¤¸õ¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¸¦µæ¼¼¤ÎÎ©²ÖµÁÍµ¶µ¼ø¤¬¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö³¤ÌÌ²¹ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¾å¾ºµ¤Î®¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¡¢¾å¶õ¤ËÎä¤¿¤¤Äãµ¤°µ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¾å¤Ã¤¿¶õµ¤¤Ë²óÅ¾¤¬µ¯¤Îµ´¬¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥¥Ã¥«¥±¤Ë¤Ê¤ë¡£ÂæÉ÷¤ÎÃæ¿´ÉÕ¶á¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¶¯É÷¤¬¿á¤¯¤¦¤¨¡¢¿åÌÌ¤Ë¶¯¤¤±²¤È¿å¤·¤Ö¤¤ò¤È¤â¤Ê¤¦¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡×
¡ÖÎ¦¾å¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÌýÃÇ¤Ï¶ØÊª¡×
ÆüËÜ¤Ç¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó³¤¾åÎµ´¬¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤ÈÎµ´¬¤ÏÇ¯´ÖÊ¿¶Ñ¤Ç53·ï¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÌó30·ï¤¬³¤¾å¤À¡£Âçµ¤¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤£¹·î¤¬¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ç15Ç¯£¹·î¤Ë¤ÏÄ¹ºê¸©ÂÐÇÏ²¤Ç³¤¾åÎµ´¬¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ìµùÁ¥£¶ÀÉ¤¬ÄÀË×¡£¾èÁÈ°÷£µ¿Í¤¬»àË´¤¹¤ë»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯£³·î¤Ë¤â²ÆìËÌÉô¤ÎËÜÉô(¤â¤È¤Ö)È¾Åç¤È°Ë¹¾Åç¤Î³¤¶®¤ÇÎµ´¬¤¬È¯À¸¡£ÌÜ·â¤·¤¿¡Ø¥Õ¥§¥ê¡¼¤°¤¹¤¯¡Ù¤Î¶Ì¾ë¾¡É§Á¥Ä¹¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¸áÁ°11»þ²á¤®¤Ë°Ë¹¾¹Á¤«¤é¡ØÀ¨¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢Á¥¤«¤é£¸Ò¤Û¤ÉÀè¤Î³¤¾å¤òµðÂç¤Ê¹õ¤¤²ô¾õ¤ÎÎµ´¬¤¬À¾¤«¤éÅì¤Ø°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£34Ç¯¤ÎÁ¥°÷·Ð¸³¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¤Îµ´¬¤ò¸«¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£Æ¨¤²¾ì¤Î¤Ê¤¤³¤¤Î¾å¤Ç¡¢¾®¤µ¤ÊµùÁ¥¤Ê¤É¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤é¤Ò¤È¤¿¤Þ¤ê¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
Á°½Ð¤ÎÎ©²Ö»á¤Ï¡¢²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤«¤éÆüËÜ¤Ç¤ÎÈ¯À¸¥ê¥¹¥¯¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ¼þÊÕ¤Î³¤¿å²¹¤ÏÎãÇ¯¤è¤ê£µ¡î¤Û¤É¹â¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¾å¶õ¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Ë¬¤ì¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤É¤³¤Ç³¤¾åÎµ´¬¤¬µ¯¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Îµ´¬¤Ï³¤¤«¤éÎ¦¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢Î¦¾å¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÌýÃÇ¤Ï¶ØÊª¤Ç¤¹¡×
ÂæÉ÷¥·¡¼¥º¥ó¤Î£¹·î¡¢Å·¸õ¤¬°¤¤»þ¤Ë³¤¤Ø½Ð¹Ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¤À¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2024Ç¯9·î27Æü¡¦10·î4Æü¹çÊ»¹æ¤è¤ê
¼èºà¡¦Ê¸¡§·Á»³¾»Í³¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë