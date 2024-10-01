¡Ö¿·¥ê¡¼¥°¡×¤Ç¡È²¼Ñî¾å¡ÉÁÀ¤¦¿Íµ¤½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥é¡¼¡ÖÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×²ñ¸«½ªÎ»¸å¡Ö¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×
SV¥ê¡¼¥°¤Ë»²Àï¤¹¤ë·²ÇÏ¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¤ÎÇò´äÍöÆà¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿(C)TsutomuBEPPU/CoCoKARAnext
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¿·¥ê¡¼¥°¤Ç10·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡ÖÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°¡×¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤¬9·î30Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢·²ÇÏ¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¤Î¿Íµ¤½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥é¡¼Çò´äÍöÆà¤¬¡¢10·î14Æü¤Ë¶ÍÀ¸¥¬¥¹¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëAstemo¥ê¥ô¥¡¡¼¥ì°ñ¾ë¤È¤Î³«ËëÀï¤òÁ°¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¸Å²ì¼ÓÍýÆá¤¬¡È¾Ð´éËþ³«¡É¤Î°úÂà²ñ¸«¡ªÉ×¡¦À¾ÅÄÍ»Ö¤â¶î¤±¤Ä¤±¤ë
¡¡¡ÖSV¥ê¡¼¥°¡×¤Ï2027Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¤Î´°Á´¤Ê¥×¥í¥ê¡¼¥°²½¡¢¤½¤·¤Æ¡¢2030Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¹ñÆâ¤Î¿·¤¿¤Ê¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¤Ïºòµ¨¤Þ¤Ç½¾Íè¤ÎV¥ê¡¼¥°2Éô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤«¤é¡ÖSV¥ê¡¼¥°¡×¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Çò´ä¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó2¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¿·¤¿¤ÊSV¥ê¡¼¥°¤ÇÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÄ©Àï¼Ô¤È¤·¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤º¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢1Àï1Àï¡¢»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¡È²¼Ñî¾å¡É¤Ø¸þ¤±¤Æ·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿²ñ¸«½ªÎ»¸å¡¢Çò´ä¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÖÌµ»ö½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬SV¥ê¡¼¥°¤ò¸þ¤«¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÎÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¡ÇÛ¿®¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö³«ËëÀï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]