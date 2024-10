ベッカム家の三男クルス・ベッカム(19)は、恋人でブラジル人ミュージシャンのジャッキー・アポステルと共に「パリ・ファッションウィーク」に出席した。2人の交際説は6月に浮上したが、当時はジャッキーの年齢が「18歳」と報じられていた。しかし新たな報道によって、彼女が今月で29歳になることが明らかになった。クルスが10歳年上の女性と交際していることに対して、SNS上では「まるで母と息子みたいに見える」「マジでドン引き」といった呆れる声が多く見られた。

「パリ・ファッションウィーク(通称パリコレ)」で9月27日(以下、現地時間)、ヴィクトリア・ベッカムのブランド「Victoria Beckham」が2025年春夏コレクションを発表した。会場には、ヴィクトリアの夫デヴィッド・ベッカムをはじめ、ベッカム家の長男ブルックリン(25)とその妻ニコラ・ペルツ(29)、次男ロメオ(22)、三男クルス、末っ子ハーパーさん(13)が揃った。この日、クルスは恋人ジャッキー・アポステルを伴っていた。クルスはヴィクトリアがデザインしたブルーのスーツを着ており、ジャッキーは「Victoria Beckham」の白いサテンのロングドレスを身にまとい、ダークなロングヘアをアップスタイルにしていた。クルスとジャッキーは、6月に英ロンドンでデートしている場面を撮影され、これが交際説のきっかけとなった。同月に開催された英大型野外フェス「グラストンベリー・フェスティバル2024」では、2人が公の場で仲睦まじくする姿が目撃された。当時はジャッキーの年齢が「18歳」と報じられていた。しかし、英メディア『Hello!』は9月29日に、ジャッキーが10代ではなく、ロメオよりも10歳ほど年上であると伝えた。同メディアは、ジャッキーがかつて所属していたブラジルのガールズバンド「Schutz」の公式Instagramで2022年5月に公開された写真を引用し、このときにジャッキーが26歳と紹介されていたことを報じた。ジャッキーは現在28歳で、10月18日で29歳になるという。ジャッキーはブラジル人の母とドイツ人の父の間に生まれ、2歳からピアノを習い、その後も詩や演技を何年も学ぶなど、幼い頃から芸術に親しんできた。「Schutz」を離れてからは短期間ソロ活動を行った後、現在は英語とポルトガル語の両方で楽曲を提供するなど、ソングライターやプロデューサーとして活躍している。なお、ジャッキーは9月29日、クルスの母であるヴィクトリアのショーに出席したことを自身のInstagramで報告した。ホテルの部屋で撮影したと思われる白いドレスを着た写真を公開し、「最高に素晴らしいショーと、とても美しいドレス。おめでとう。ヴィクトリア・ベッカム」と言葉を添えた。クルスが年の離れたジャッキーとパリコレに出席した姿について、SNS上ではこのようなコメントが見られた。「クルスは19歳より若く見えるし、ジャッキーは28歳以上に見える。まるで母と息子みたいな雰囲気だ。」「私は20歳の子どもがいる母親だけど、こんなことが起こるなんて理解できない。人生のその段階における10歳のギャップは、極めて重大なものなのに。」「年齢がもっと上であれば、10歳差はさほど気にならない。しかし20歳前後の時は、成長の段階がまったく違うんだ。マジでドン引きだよ。」現在クルスは音楽に情熱を燃やしており、5月には音楽業界でのキャリアをスタートする準備を進めていると報じられた。ミュージシャンであるジャッキーとも、音楽を通じて関係が深まったとみられている。画像2〜5枚目は『Victoria Beckham Instagram「So grateful for my amazing family and friends」』『POPline Instagram「Quatro mulheres, de personalidades e histórias distintas,」』『Jackie Apostel Instagram「the most beautiful show and the most beautiful dress.」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)