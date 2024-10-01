²ÏÂ¼Ì¾¸Å²°»ÔÄ¹¡¢½°±¡Áª½ÐÇÏ¤Ø¡¡°¦ÃÎ1¶è¡¢ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤«¤é
¡¡Ì¾¸Å²°»Ô¤Î²ÏÂ¼¤¿¤«¤·»ÔÄ¹¡Ê75¡Ë¤Ï1Æü¡¢º£·î27ÆüÅê³«É¼¤Î½°±¡Áª¤Ë°¦ÃÎ1¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç1Æü¡¢µ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤ËÅú¤¨¤¿¡£¼«¤é¤¬¶¦Æ±ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÀ¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¡×¤Î¸øÇ§¸õÊä¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡²ÏÂ¼»á¤Ï¡ÖÁíÍý¤òÁÀ¤¦ÃË¡×¤ò¼«¾Î¤·¡¢¹ñÀ¯¿Ê½Ð¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£¸½ºß¡¢»ÔÄ¹4´üÌÜ¤Ç¡¢2025Ç¯4·î¤ËÇ¤´üËþÎ»¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢µî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯10·î¡¢ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤ÎÀßÎ©µ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ø¤Î½¢Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°¦ÃÎ1¶è¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î·§ÅÄÍµÄÌ»á¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎµÈÅÄÅýÉ§»á¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î»³ËÜ¹Ì°ì»á¤¬½ÐÇÏ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£