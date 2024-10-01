¡ÚÂ®Êó¡Û´ßÅÄÆâ³Õ¤¬Áí¼¿¦¡¡ºß¿¦Æü¿ô¤ÏÎòÂå8°Ì¤Î1094Æü
´ßÅÄÆâ³Õ¤Ï¤µ¤¤Û¤É¤Î³ÕµÄ¤Ç³ÕÎ½¤é¤Î¼É½¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¡¢Áí¼¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ßÅÄÁíÍý¤Îºß¿¦Æü¿ô¤Ï1094Æü´Ö¤Ç¡¢ÎòÂå8°Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂ®Êó¡Û´ßÅÄÆâ³Õ¤¬Áí¼¿¦¡¡ºß¿¦Æü¿ô¤ÏÎòÂå8°Ì¤Î1094Æü
´ßÅÄÆâ³Õ¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î5Îà¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢ËÉ±ÒÈñ¤ä»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤ÆÍ½»»¤ÎÁý³Û¡¢¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯¤ä±¿Å¾´ü´Ö±äÄ¹¤ò´Þ¤à¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¯ºö¤ÎÅ¾´¹¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³°¸òÌÌ¤Ç¤ÏÆü´Ú´Ø·¸¤ò²þÁ±¤µ¤»¤¿¤Û¤«¡¢Àï»þÃæ¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤ÎÅÅ·âË¬Ìä¡¢µîÇ¯¤ÎG7¹Åç¥µ¥ß¥Ã¥È³«ºÅ¤Ê¤É¤Ç¡Ö³°¸ò¤Î´ßÅÄ¡×¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤Î½Æ·â»ö·ï°Ê¹ß¡¢É½ÌÌ²½¤·¤¿µìÅý°ì¶µ²ñ¤ÎÌäÂê¤ä¼«Ì±ÅÞ¤ÎÇÉÈ¶¤ÎÎ¢¶â»ö·ï¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¤á¤°¤êÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤¬ÄãÌÂ¤·¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤òÃÇÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ßÅÄÆâ³Õ¤ÎÁí¼¿¦¤ò¼õ¤±¡¢¸á¸å¤Î½°±¡ËÜ²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀÐÇËÁíºÛ¤¬Âè102Âå¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£