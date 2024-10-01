ÌÔÎõ¤ÊÂæÉ÷18¹æ¡¢²ÆìÀÜ¶á¤Ø¡¡Ë½É÷¤ä¹âÇÈ¤Ë·Ù²ü
¡¡Âç·¿¤ÇÌÔÎõ¤ÊÂæÉ÷18¹æ¤Ï1Æü¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÀ¾´ó¤ê¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£ÀªÎÏ¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤¡×¤«¤é¡ÖÌÔÎõ¡×¤Ë¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£º£¸å¡¢¿ÊÏ©¤òËÌÅì¤ËÊÑ¤¨¤ÆÂæÏÑÉÕ¶á¤Ë¿Ê¤ß¡¢3Æü¤«¤é4Æü¤´¤í¤Ë¤«¤±¤ÆË½É÷°è¤òÈ¼¤¤¡¢²Æì¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£µ¤¾ÝÄ£¤ÏË½É÷¤ä¹âÇÈ¤Ë·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¿ÊÏ©¤äÀªÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤ä¹âÄ¬¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²Æì¤Ç¤Ï¼¡Âè¤ËÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¡£2Æü¤ÎÍ½ÁÛºÇÂçÉ÷Â®¡ÊºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¡Ë¤Ï20¥á¡¼¥È¥ë¡Ê30¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢3Æü¤Ï30¥á¡¼¥È¥ë¡Ê45¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡£ÇÈ¤Î¹â¤µ¤Ï1Æü5¥á¡¼¥È¥ë¡¢2Æü6¥á¡¼¥È¥ë¡¢3Æü7¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤¤¤º¤ì¤â¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¦¡£
¡¡ÂæÉ÷¤Ï1Æü¸áÁ°9»þ¸½ºß¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÀ¾ËÌÀ¾¤Ø¿Ê¤ó¤À¡£Ãæ¿´µ¤°µ¤Ï915¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¤Ç¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®55¥á¡¼¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®75¥á¡¼¥È¥ë¡£Ãæ¿´¤«¤éÈ¾·Â150¥¥í°ÊÆâ¤ÏÉ÷Â®25¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤ÎË½É÷°è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÂæÉ÷17¹æ¤Ï1Æü¡¢°ËÆ¦½ôÅç¤ÎÅì¤«¤é´ØÅìÃÏÊý¤ÎÅì¤òËÌ¾å¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£´ØÅìÃÏÊý¤È°ËÆ¦½ôÅç¤Ç¤Ï¡¢¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤Ã¤¿¹âÇÈ¤ä¶¯É÷¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£