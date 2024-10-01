ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ê45¡Ë¡¢4ºÐÄ¹ÃË&3ºÐ¼¡ÃË¤Î¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÄ«¤´¤Ï¤ó¤ò¸ø³«
¡¡²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ê45¡Ë¤¬30Æü¡¢Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£4ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤È3ºÐ¤Î¼¡ÃË¤Î¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤´¤Ï¤ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¡õ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤´¤Ï¤ó
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âInstagram¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤´¤Ï¤ó¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëÉÍºê¡£
¡¡9Æü¤Ë¤Ï¡¢ÌÜ¶Ì¾Æ¤¤ä¥Ù¡¼¥³¥ó¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ò¤Î¤»¤¿¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤´¤Ï¤ó¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤á¤Á¤ãåºÎï¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©¤Ù¤ë¡×¤È¡¢¿©»ö¤ÎÍÍ»Ò¤òÀâÌÀ¡£Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤´ÈÓ¤ÈÌÜ¶Ì¾Æ¤¤òº®¤¼¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¼¡ÃË¤Î»Ñ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÄï¤Ï¤È¤ê¤¢¤¨¤º¿§¡¹¤´¤Á¤ãº®¤¼¤Ë¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¡×¤È¡¢·»Äï¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡30Æü¤Ï¡¢¡Ö¤ì¤Ä¤´¡¼MONDAY¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡¢»Ò¤É¤â2¿Í¤Î³¨Ê¸»ú¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤ä¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬¾è¤Ã¤¿¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤´¤Ï¤ó¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë