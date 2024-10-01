¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬À¤³¦°ì¤Î½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¤òËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç½ËÊ¡¡¡U20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×·è¾¡¤ÇÆüËÜÇË¤êËÌÄ«Á¯¤¬Í¥¾¡
ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬¡¢20ºÐ°Ê²¼¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼ÂåÉ½¤ÈÌÌ²ñ¤·½ËÊ¡¤·¤¿¤È¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
1ÆüÉÕ¤±¤ÎÏ«Æ¯¿·Ê¹¤Ï¡¢¶âÁí½ñµ¤¬¤¤Î¤¦ËÌÄ«Á¯¤Î½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼ÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç½ËÊ¡¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÄ«Á¯¤Î½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼ÂåÉ½¤ÏÀè·î22Æü¡¢ÆîÊÆ¤Î¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Ç³«¤«¤ì¤¿20ºÐ°Ê²¼¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×·è¾¡¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ò1ÂÐ0¤ÇÇË¤ê¡¢Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÁí½ñµ¤Ï½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼ÂåÉ½¤Î³èÌö¤ò¡Ö°¦¹ñÅªÁÔµó¤È¤Ê¤ë¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¾å¤Ç¡Ö¥¢¥¸¥¢¤ÎÇÆ¸¢¡¢À¤³¦¤ÎÇÆ¸¢¤ò³Î¸Ç¤È°®¤ê¡¢¤½¤ÎÃÏ°Ì¤ò¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ê¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£