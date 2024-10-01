¥¹¥®¤Á¤ã¤ó¡¢¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤ÇÀäÂÎÀäÌ¿¡ª¥¾¥¦¤Ë¾è¤Ã¤ÆÃµ¸¡Ãæ¡ÄÀî¤ÎÃæ¤Ø¸þ¤«¤¦Âç¥Ô¥ó¥Á
¡ÈÎ¹¤¹¤ë¿Í¡É¥¹¥®¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¥ì¡¼¥ë¤Î²Ì¤Æ¤Ë¤¢¤ë¸«ÃÎ¤é¤Ì³¹¤Î¿©Æ²¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÌ£¤È½Ð²ñ¤¤¡¢À¤³¦Ãæ¤Î±ØÁ°¤Ç¿Í¾ð¤È¿¨¤ì¹ç¤¦ÈÖÁÈ¡ØÌÂµÜ¥°¥ë¥á °Û¶¿¤Î±ØÁ°¿©Æ²¡Ù¡ÊBSÄ«Æü¡Ë¡£
10·î1Æü¡Ê²Ð¡ËÊüÁ÷¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥®¤Á¤ã¤ó¤¬¥¹¥ê¥é¥ó¥«¡¦¥é¥ó¥Ö¥Ã¥«¥Ê±Ø¤òÊüÏ²¤¹¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¹¥®¤Á¤ã¤ó¡¢¥¿¥¤¤ÇÉÔ»×µÄ¤Ê½¸ÃÄ¤ËÁø¶ø¡£¡Ö¤ªÁ°¤â¤ä¤ë¤«¡©¡×¤È´«Í¶¤µ¤ì¡Ä¥¹¥®¤Á¤ã¤ó¤Î¿È¤ËÊÑ²½¤¬
¥¾¥¦¤ÎÊÝ¸î»ÜÀß¤òÈ¯¸«¤·¤¿¥¹¥®¤Á¤ã¤ó¡£¥¾¥¦¤ÎÇØÃæ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¿¹¤òÃµ¸¡¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯ÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¶¾è¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¹â¤µ¤ÈÉÔ°ÂÄê¤µ¤Ç¶²ÉÝ¤ÎÏ¢Â³¡£¤½¤·¤Æ¥¾¥¦¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°Àî¤ÎÃæ¤Ø¡Ä¥¹¥®¤Á¤ã¤óÀäÂÎÀäÌ¿¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¡ª
¾¦Å¹³¹¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¸«¤ëÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ª²Û»Ò¡£¿¨¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ò´Ý¤á¤¿¤è¤¦¤ÊÆæ¤Î´¶¿¨¤À¡£
¶²¤ë¶²¤ë¤Ò¤È¤ÄÇã¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿ºÝ¡¢¥¹¥®¤Á¤ã¤ó¤¬»×¤¤½Ð¤·¤¿¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¿©¤Ù¤ë¥¢¥ì¤È¤ª¤ó¤Ê¤¸Ì£¡ª¡×¤È¤¤¤¦¡È¥¢¥ì¡É¤È¤Ï¡©