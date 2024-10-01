¸æ¼Ò¤ÎŽ¢DX¤¬ÂçÀ®¸ù¤¹¤ëŽ£²ò·èºö¤Ï¤¿¤Ã¤¿2¤Ä¤À
Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¤ä¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ï¤á¤ë¤³¤È¤è¤ê¤âÆñ¤·¤¯¡¢¤Þ¤¿¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÏ«ÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§East & West¡¿PIXTA¡Ë
¥í¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥Ù¥ë¥¬¡¼¡¢KPMG FAS¤Ê¤É¤Ç¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¡¢·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡Ö40Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¡×¤òÍ¤·¡¢¡Ö´ë¶È¤ÎDX»Ù±ç¡×¤òÂ¿¤¯¤Æ¤¬¤±¤Æ¤¤¤ëÂçÌîÎ´»Ê»á¡£
ÂçÌî»á¤Î¤È¤³¤í¤ËÆÏ¤¯¡Ö·Ð±ÄÁØ¤«¤é¤ÎÁêÃÌÆâÍÆ¡×¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤³¤íÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖDX¤Î¸ú²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ÆÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¤Ê¤¼¡¢¤³¤¦¤·¤¿Çº¤ß¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÂçÌî»á¤¬¼«¿È¤Î·Ð¸³¤äÂç¼ê¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Î¸½¾õ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡ÖDX¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î2¤Ä¤Î²ò·èºö¡×¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
°ÊÁ°¤Îµ»ö¡Ê·Ð±Ä¼Ô¤ÏŽ¢DX¤Ø¤Î²áÂç´üÂÔŽ£¤òº£¤¹¤°¼Î¤Æ¤ë¤Ù¤¤À¡Ë¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖDX¤ÇÁÀ¤¦¸ú²Ì¡×¤Ï¡¢¼ç¤Ë°Ê²¼¤Î2¤Ä¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Ö¹¶¤á¤ÎDX¡×¡Ä¿·¤·¤¤¸ÜµÒ¡¦»Ô¾ì¤Î³ÍÆÀ¤ä¿·µ¬»ö¶È¤ÎÁÏ½Ð¤Ê¤É¤Ç¡Ö¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤Î¿Ä¹¡×¤òÁÀ¤¦¤â¤Î
¢¡Ö¼é¤ê¤ÎDX¡×¡Ä¡Ö¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¡×¤òÁÀ¤¦¤â¤Î
¡Ö¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¥³¥¹¥Èºï¸º¡×¤ò¤Ï¤«¤ë¤Ê¤É¤Î¡Ö¼é¤ê¤ÎDX¡×¤Î¸ú²Ì¤ò¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»ö¶È¤Î³ÈÂç¡¦À®Ä¹¤Î¥×¥é¥ó¡×¤òÆ±»þ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Á°²óµ»ö¡ÊŽ¢¸úÎ¨²½¤Ç"ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼Ò°÷"Ž£³èÍÑ¤¹¤ë½Ñ¤¢¤ë¡©¡Ë¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ÇÉâ¤¤¤¿½¾¶È°÷¤ÎºÆÇÛÃÖÀè¤È¤·¤Æ¿·»ö¶È¤¬É¬Í×¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö¿·»ö¶È¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¡×¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥é¥ó¤Î½àÈ÷¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ê´ë¶È¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢DX¤ò¡Ö³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿Ìß¡×¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¡Ö¤¹¤°¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×¤ò2¤Ä¤Û¤ÉÄó°Æ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥¤¥Ç¥¢1¡Û¸ú²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Ê¤é¡Ö¤ä¤á¤ë¡×
¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î1¤Ä¤á¤Ï¡¢¡Ö¼é¤ê¤ÎDX¡×¤ò¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ä¤á¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿È¤â³¸¤â¤Ê¤¤¸À¤¤Êý¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Ü¥È¥à¥é¥¤¥ó¡×¡ÊÅö´ü½ãÍø±×¡Ë¤Ø¤Î¸ú²Ì¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë»ñ¸»¤òÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤ë¤Î¤¬¸ÌÀ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ÖÅê»ñ¡×¤È¤Ï¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¡×°Ê³°¤Ë¡Ö¿Í¤Î»þ´Ö¡×¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¶¯¤¯Ç§¼±¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¤ä¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ï¤á¤ë¤³¤È¤è¤ê¤âÆñ¤·¤¯¡¢¤Þ¤¿¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÏ«ÎÏ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ä¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢³èÆ°Ãæ¤Î¥Á¡¼¥à¤Î²ò»¶¤È½¾¶È°÷¤Î°ÛÆ°¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Ø¤ÎÃæ»ß¤ÎÀâÌÀ¡¢¤½¤·¤ÆDX¤Î»Ù±ç¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤ë³°Éô¶È¼Ô¤È¤Î·ÀÌó²ò½ü¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤òÈ¼¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÂçÎÌ¤ÎÍ½»»¤ò¾ÃÈñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤¢¤È¿ô¥«·î¤Ç´°À®¡×¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤ä¤á¤ë¤³¤È¤ÏÌ¤Îý¤¬»Ä¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤â¡Ö¥µ¥ó¥¯¥³¥¹¥È¡×¤È³ä¤êÀÚ¤ê¡¢¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¾Ã¼º¤òºÇ¾®²½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ð½à¤ÇÄÉ²Ã¤ÎÅê»ñ¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¸ÌÀ¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï·Ð±Ä¤Î¤ß¤¬¤Ç¤¤ë°Õ»×·èÄê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡ÖIRÅª¤Ê¸ú²Ì¡×¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡Ä
¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¼é¤ê¤ÎDX¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö¥Ü¥È¥à¥é¥¤¥ó¡ÊÅö´ü½ãÍø±×¡Ë¤Î¸ú²Ì¡×°Ê³°¤Ë¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡ÖIRÅª¤ËÍ¸ú¤Ç¤¢¤ë¡×¡ÖÍ¥¶øÀÇÀ©¤Î»ñ³Ê¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¡¢´ë¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î¡ÖDX¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¤Ç¾ÇÁç´¶¤ò¤¢¤ª¤é¤ì¤¿´ë¶È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ë¸À¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢¡ÖDX¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÂÐ³°Åª¤ËÀë¸À¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤âÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤ò°ì³µ¤ËÈÝÄê¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Åê»ñ³Û¼¡Âè¤Ç¤Ï³ô¼ç»ëÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï´Ç²á¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
DX¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë´Ø·¸¤Ø¤ÎÀÑ¶ËÅª¤ÊÅê»ñ¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¤ËIT¶È³¦·Ï¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ç¹¥°ÕÅª¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬·Ð±Ä¤Ë¤É¤ì¤Û¤É´óÍ¿¤¹¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖDXÌÃÊÁ¡×¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤Î³ô²Á¤¬¾å¾º¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿±½¤â¡¢²ÉÊ¹¤Ë¤·¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
DX¤ò¡Ö³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿Ìß¡×¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î2¤Ä¤á¤Ï¡¢¡Ö¥Ü¥È¥à¥é¥¤¥ó¤Î¸ú²Ì¡×¤ò¤¤¤Ã¤¿¤ó¼Î¤Æ¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÂçÃÀ¤ÊÌÜÉ¸¡×¤òÀßÄê¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¢¥¤¥Ç¥¢2¡Û¡ÖÂçÃÀ¤ÊÌÜÉ¸¡×¤òÀßÄê¤·¤Æ¤ß¤ë
ËÁÆ¬¤Ç¤â½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¼é¤ê¤ÎDX¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Î¸úÎ¨²½¡×¤ò¤Ï¤«¤ë¤³¤È¤¬¥á¥¤¥ó¤Î³èÆ°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¸ÜµÒ¤Ø¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¤ËÉ¬Í×¤Ê¶ÈÌ³»þ´Ö¤ò2³ä¸º¡×¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥³¥¹¥È¤ò3³ä¸º¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÜÉ¸¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÌÜÉ¸¤ò¡Ö¸½¾õÄê¤á¤Æ¤¤¤ë2¡Á3³äºï¸º¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö1ËüÊ¬¤Î1¡×¡Ö¥³¥¹¥È¥¼¥í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¡Ö¸ÜµÒ¤«¤é¤Î¸«ÀÑ¤â¤ê°ÍÍê¤äÇ¼´ü¤Ê¤É¤Ø¤Î²óÅú¤ò¡¢¸½ºß¤Î1ËüÊ¬¤Î1¤Î»þ´Ö¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥³¥¹¥È¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÂçÃÀ¤Ê²þÁ±¡×¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢DX¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼é¤ê¤ÎDX¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤¯¤é¤¤¡ÖÂçÃÀ¤ÊÌÜÉ¸¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤¤Ã¤«¤±¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤ÇÀºÅÙ¤¬¹â¤¤²óÅú¤¬¸ÜµÒ¤ÎËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ïµ¿¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¯¡¢¸ÜµÒ¤Î¤Ä¤Ê¤®¤È¤á¤ä¿¼·¡¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÉ¾È½¤¬¡¢¿·µ¬¸ÜµÒ¤Î³ÍÆÀ¤ÎÍ¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥í¥Ó¥ó¥Õ¥Ã¥É¼Ò¡×¤Ï¡¢³ôÇäÇã¤ÎÌµÎÁ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¸ÜµÒ¤ÎµÞÂ®¤Ê³ÈÂç¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢HFT¡Ê¹âÅÙ¹âÉÑÅÙ¼è°ú¡Ë¶È¼Ô¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¥ê¥Ù¡¼¥È¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤êÉ¬Í×¤Ê¥³¥¹¥È¤ò³°ÉôÅ¾²Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÎÁ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÀ®Î©¤µ¤»¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¥í¥Ó¥ó¥Õ¥Ã¥É¼Ò¡×¤Ï¤³¤Î¾ðÊó¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ2020Ç¯¤ËÀ©ºÛ¶â¤ò²Ý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2021Ç¯¤Ë¤ÏNASDAQ¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂçÃÀ¤ÊÌÜÉ¸¡×¤òÀßÄê¤·¡¢¼Â¸½¤¹¤ë¼êË¡¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö»×¤ï¤ÌÈ¯ÁÛ¡×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë´üÂÔ¤â»ý¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
DX¤¦¤ó¤Ì¤ó°ÊÁ°¤Ë¡ÖÁê¼ê¤Î²ÝÂê¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬½ÅÍ×
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥í¥Ó¥ó¥Õ¥Ã¥É¼Ò¡×¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î¼êË¡¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î¤ß¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤âÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Öµ¡´ï¡¦ÀßÈ÷¤ò°Â²Á¤ËÈÎÇä¤·ºàÎÁÈñ¤äÊÝ¼éÂå¤Ç²Ô¤°¡×¤Î¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤é¤¢¤ë²Ô¤®Êý¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ê¤É¤âµ¡´ï¡¦ÀßÈ÷¤ò¡Ö¡ÊÌµ½þ¤Ç¡Ë¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤òÄó¶¡¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¾¦µ¡¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö±Ä¶È°Æ·ï¤Î¾Ò²ð¤Ç¥Þ¡¼¥¸¥ó¤ò¤¤¤¿¤À¤¯²Ô¤®Êý¡×¤â¸Å¤¯¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÅÆþ¤ìÀè¡¦¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¡¦¼«¼£ÂÎ¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÜµÒ°Ê³°¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤È¤Î¡ÊÌµÎÁ¤Î¡Ë¼è°ú¤Ë¾¦µ¡¤ò¸«½Ð¤»¤ëµ¡²ñ¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î»È¤¤Êý¡¦³è¤«¤·Êý¡×¤ò¹Í¤¨¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¡ÖÁê¼ê¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
´ûÂ¸¤Î¸ÜµÒÂÐ±þ¤Î¡Ö¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Î¸úÎ¨²½¡×¤«¤é¿·¤·¤¤»ö¶È¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯µ¡²ñ¤Ï¡¢¤É¤Î¶È¼ï¡¦´ë¶È¤Ë¤â¸«½Ð¤»¤ë¤Ï¤º¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡ÊÂçÌî Î´»Ê ¡§ ·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥·¡¼¡¦¥°¥ë¡¼¥×¹çÆ±²ñ¼ÒÂåÉ½¡Ë