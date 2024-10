講談社から、ディズニーを愛してやまない音楽家・浅倉大介さんが全面監修した『ディズニープリンセス ピアノ けんばんが 光って おしえて くれる! 監修/浅倉大介』の発売が決定!

ディズニープリンセスたちの映画音楽を中心に選曲されたピアノモジュールと楽譜つきの絵本で、「ディズニープリンセスたちのメロディーを自分で奏でてみることで、より映画の世界を感じることができるのでは」という浅倉さんの思いのもと制作されました。

講談社『ディズニープリンセス ピアノ けんばんが 光って おしえて くれる! 監修/浅倉大介』

価格:3,960円(税込)

発売日:2024年12月12日発売予定 ※Amazonにて予約受付中

対象:3歳以上

絵本サイズ:縦170mm×横250mm

ピアノモジュールサイズ:縦180mm×横260mm×厚さ25mm

ページ数:35ページ

ピアノモジュール付(単4電池2本使用 *電池は別売り)

講談社から、ディズニーを愛してやまない音楽家・浅倉大介さんが全面監修した『ディズニープリンセス ピアノ けんばんが 光って おしえて くれる! 監修/浅倉大介』の発売が決定!

『ディズニープリンセス ピアノ けんばんが 光って おしえて くれる! 監修/浅倉大介』は、ディズニープリンセスたちの映画音楽を中心に選曲されたピアノモジュールと楽譜つきの絵本。

「ディズニープリンセスたちのメロディーを自分で奏でてみることで、より映画の世界を感じることができるのでは」という浅倉さんの思いのもと制作されました。

『塔の上のラプンツェル』や『リトル・マーメイド』などの世界中で愛されているディズニー映画の音楽をはじめ、童謡やクラシックの名曲を15作品収録。

聴きなじみのある曲ばかりなので、はじめてピアノに触れるお子さまへのプレゼントにもおすすめ。自分で奏でる喜びを味わえるピアノ絵本です。

付属の絵本ではピアノの弾き方や楽しみ方を解説。

楽譜には、世界観を目でも楽しめるディズニープリンセスのイラストがデザインされています。

さらに、「ディズニー魔法の音楽の魅力」として、浅倉大介さんによる楽曲解説を掲載!

ピアノ絵本に収録した7つのディズニー映画楽曲について、それぞれの特徴や楽しく弾くポイントを教えてくれる、より深く音楽の魅力を感じられる特別なページです。

浅倉大介さんによるアレンジ楽譜

付属のピアノモジュールで弾きやすいように浅倉大介さんがアレンジした楽譜を作成。

お子さまが弾きやすいように配慮されています。楽譜には鍵盤に記された色分けマークが入っているので、楽譜を読むのが難しいお子さまもピアノに親しめます。

光る鍵盤&選べるモード

「れんしゅうモード」と「えんそうモード」の2種類を搭載。

どちらも、鍵盤が光って次に弾く音を教えてくれます。

「れんしゅうモード」は、光る鍵盤を弾いたあとに次の鍵盤が光るので自分のペースで演奏できます。

「えんそうモード」では、伴奏とメロディーが止まらずに流れます。

リズムに乗って、光る鍵盤を見ながら弾いていきます。

選べるテンポ

曲が流れ始めると、テンポの切り替えができます。

おそい/ふつう/はやいの3段階から選べます。

この絵本のために浅倉大介さんが制作した、オリジナルの音色も登場

音色はピアノ・オルガンのほかに、浅倉さん監修のオリジナル音色である「ファンタジーベル」が選べます。

「ファンタジーベル」は、浅倉さんがこの絵本のために開発した音色。

ディズニープリンセスをイメージしたキラキラした音色で楽曲を奏でられます。

『ディズニープリンセス ピアノ けんばんが 光って おしえて くれる! 監修/浅倉大介』収録曲

【ディズニー楽曲(7曲)】

(1)輝く未来(塔の上のラプンツェル)

(2)ホール・ニュー・ワールド(アラジン)

(3)いつか王子様が(白雪姫)

(4)美女と野獣(美女と野獣)

(5)パート・オブ・ユア・ワールド(リトル・マーメイド)

(6)ハイ・ホー(白雪姫)

(7)ミッキーマウス・マーチ

【童謡・クラシック(8曲)】

(1)きらきらぼし

(2)ドレミのうた

(3)ハッピーバースデー・トゥー・ユー

(4)エーデルワイス

(5)ウィー・ウィッシュ・ユア・メリークリスマス

(6)のばら

(7)はる「四季」より

(8)はくちょうのみずうみ

浅倉大介さんからのコメント

ディズニーの音楽は、自分で奏でてみることで新しい魅力を見つけることができると思います。

今回のポイントは「だれでも弾けるようになる」こと。

このピアノ絵本は「れんしゅうモード」にすれば光る鍵盤が教えてくれるので、はじめてのお子さまにも簡単に弾いてもらえるのが特徴です。

ゲーム感覚で光る鍵盤を追うことで、楽しく上達できると思います。

ピアノに触れたことがない方でも、実際に自分で奏でてみると、ディズニーの名曲の理由がきっとわかるのではないでしょうか。

また、ディズニープリンセスの世界をイメージして制作した音色「ファンタジーベル」は、キラキラとメロディーを輝かせてくれると思います。

『ディズニープリンセス ピアノ けんばんが 光って おしえて くれる! 監修/浅倉大介』を通して、ディズニー音楽を奏でる楽しさを魔法のように感じてもらえたらうれしいです。

浅倉大介さんによるアレンジ楽譜でディズニー音楽を楽しめる!

講談社『ディズニープリンセス ピアノ けんばんが 光って おしえて くれる! 監修/浅倉大介』の紹介でした。

© Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 音楽プロデューサー・浅倉大介監修のピアノ絵本!講談社『ディズニープリンセス ピアノ けんばんが 光って おしえて くれる!』 appeared first on Dtimes.