¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¡¢Îø¿Í¥¤¥Í¥¹¡¦¥Ç¡¦¥é¥â¥ó¤È¤Î¾Íè¤ò·×²è¡ÖÈà½÷¤È¤Î´Ö¤ËÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¡×
Àè·î³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¤È¥¤¥Í¥¹¡¦¥Ç¡¦¥é¥â¥ó¡£¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È´Ø·¸¼Ô¤¬¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ö¥é¥Ã¥É¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥É¤È¥¤¥Í¥¹¤Ï¸òºÝ¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¾Íè¤Î·×²è¤òÎ©¤Æ»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»¨»ï¡Ø¥Ô¡¼¥×¥ë¡Ù¤Ë¾Ú¸À¡£¡ÖºÇ½é¤Ï³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê´Ø·¸¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âÆ±À³¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢2¿Í¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ë²¿¤«ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥Í¥¹¤Ïº£Ç¯2·îº¢¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥É¤Î²È¤Ë¤ª°ú±Û¤·¡£°ì½ï¤ËÊë¤é¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯¥Ö¥é¥Ã¥É¤ÏF1¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿±Ç²è¡ØF1¡Ù¤Î»£±Æ¤Ç¥í¥±¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¤¥Í¥¹¤âÎ¹¹Ô¤¬¹¥¤¤Ç»£±Æ¤ËÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥é¥Ã¥É¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´Ø·¸¼Ô¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÁÂ±ó¤Ê¤³¤È¤Ïº£¤â¥Ö¥é¥Ã¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡¢¤½¤ÎÄË¤ß¤ò¥¤¥Í¥¹¤¬ÏÂ¤é¤²¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆ÷¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¥¤¥Í¥¹¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÏÈà½÷¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà½÷¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Í¡£¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Á¥ä¥Û¥ä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ËÂç·¶ºÀ¤ËÁû¤®Î©¤Æ¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡¢¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÀ³Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤Ï¥¸¥ç¡¼¥¸¡õ¥¢¥Þ¥ë¡¦¥¯¥ë¡¼¥Ë¡¼¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¤Î¿ÆÍ§É×ºÊ¤È¤â¤¤¤¤´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Í¥¹¡£±Ç²èº×¤Î´Ö¤Ë¤Ï2¥«¥Ã¥×¥ë¤¬°ì½ï¤Ë¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤È¤³¤í¤âÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¤â¤Î¡£