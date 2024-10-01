ÀÅ²¬»ÔÎ©ÀÅ²¬ÉÂ±¡¡¡Åð»£¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¿¦°÷¤òÄ¨²ü²ò¸Û½èÊ¬¤Ë
ÀÅ²¬»ÔÎ©ÀÅ²¬ÉÂ±¡¤Î¿¦°÷¤¬¿¦¾ìÆâ¤ÇÅð»£¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ9·î30ÆüÉÕ¤±¤ÇÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤ÏÃÏÊýÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÀÅ²¬»ÔÎ©ÀÅ²¬ÉÂ±¡¤Î29ºÐ¤ÎÎ×¾²¸¡ººµ»»Õ¤Ç¤¹¡£
ÉÂ±¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ÎÎ×¾²¸¡ººµ»»Õ¤Ï2024Ç¯8·î3Æü¡¢ÉÂ±¡Æâ¤Î½÷»Ò¹¹°á¼¼¤Ë¿¯Æþ¤·¤ÆÆ°²è»£±Æ¾õÂÖ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òÀßÃÖ¡£¤½¤Î¸å¡¢½÷À¿¦°÷¤¬»£±ÆÃæ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òÈ¯¸«¤·¡¢¸¡ººµ»»Õ¤Ï8·î7Æü¤Ë·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢28Æü¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸¡ººµ»»Õ¤Ï3Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¹ç¤ï¤»¤Æ10²óÄøÅÙ¡¢¿¦¾ìÆâ¤ÇÅð»£¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÉÂ±¡¤ÏÄ¨²ü»öÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄê¤á¤¿µ¬Â§¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢9·î30ÆüÉÕ¤±¤Ç¤³¤Î¸¡ººµ»»Õ¤òÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£