8·î¤ÎÍ¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤Ï1.23ÇÜ¡¡7·î¤è¤ê0.01¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã²¼
8·î¤ÎÍ¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤Ï¡¢1.23ÇÜ¤Ç¡¢7·î¤è¤ê0.01¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»Å»ö¤òÃµ¤¹¿Í1¿Í¤¢¤¿¤ê¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤Îµá¿Í¤¬¤¢¤ë¤«¤ò¼¨¤¹Í¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤Ï¡¢8·î¤Ï1.23ÇÜ¤Ç7·î¤è¤ê0.01¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»º¶ÈÊÌ¤Ç¤Ï¡¢µîÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¾ðÊóÄÌ¿®¶È¤Ç¤ÏÁý²Ã¤¬¸«¤é¤ì¤¿°ìÊý¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î½ÉÇñ¶È¤ä°û¿©¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¡¢À½Â¤¶È¤Ê¤É¤Î»º¶È¤Ç¤Ï¸º¾¯¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸üÏ«¾Ê¤Ï¡¢¡Ö´ë¶È¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Êª²Á¹â¤ä±ß°Â¤Î±Æ¶Á¤Çµá¿Í¤òÍÞ¤¨¤ëÆ°¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤â¾õ¶·¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£