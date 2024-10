ËÌ²¤½ô¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤Î½é´ü¾Ã²Ð´ï¶ñ¡ª¥¯¥ê¥±¥Ã¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¥º ¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×

クリケットジャパンは、北欧諸国で人気のある初期消火器具「ファイヤーライターズ ファイヤーブランケット」をクリケットジャパン専用オンラインストアにて2024年10月1日(火)より販売中です。

カバー色はBLACKとMOCHAの2色です。

クリケットジャパン「ファイヤーライターズ ファイヤーブランケット」

■「ファイヤーライターズ ファイヤーブランケット」をお勧めする方

◎お年寄りのいるご家庭

◎小さなお子様のいるご家庭

◎新生活を始める友人や家族に贈り物として

◎アウトドア好きの方

◎キャンプ、焚火、BBQが好きな方

◎宿泊施設、グランピング施設

■こんな場所で利用できます。

利用例

■キッチン火災時の使い方(簡単2ステップ!)

カバーの底から、ぶら下がっている黒の持ち手を素早く引き下げて、ファイヤーライターズ ファイヤーブランケットを取り外します。

ファイヤーライターズ ファイヤーブランケットを火の上にかぶせます。

その後コンロなどの熱源をすべてオフにします。

これにより、火が消えるまでにかかる時間が短縮されます。

※ブランケットより大きな火の場合はすぐに消防に連絡してください。

■その他の特徴

ファイヤーライターズを収納

ファイヤーライターズ

ポケットにファイヤーライターズを収納することで、防災&焚き付けセットとして利用ください。

■商品仕様

サイズ :本体 約1.2m×1.2m

カバー :330mm×195mm

耐熱温度:550℃

素材 :カバー…人工皮革

ブランケット…グラスファイバー(ガラス繊維強化プラスチック)

シリコーンコーティング

※EN1869認証取得

生産国 :中国

