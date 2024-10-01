¡ÚÂ®Êó¡Û¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬¥ì¥Ð¥Î¥óÆîÉô¤ËÃÏ¾å¿¯¹¶¤ò³«»Ï¡¡2006Ç¯°ÊÍè ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³È¯É½
¥ì¥Ð¥Î¥ó¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥¤¥¹¥é¥à¶µ¥·¡¼¥¢ÇÉÁÈ¿¥¥Ò¥º¥Ü¥é¤È¸òÀï¤òÂ³¤±¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï¡¢¥ì¥Ð¥Î¥óÆîÉô¤Ø¤ÎÃÏ¾å¿¯¹¶¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂ®Êó¡Û¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬¥ì¥Ð¥Î¥óÆîÉô¤ËÃÏ¾å¿¯¹¶¤ò³«»Ï¡¡2006Ç¯°ÊÍè ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³È¯É½
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï¤µ¤¤Û¤É¡¢¥ì¥Ð¥Î¥óÆîÉô¤Ç¡Ö¸ÂÄêÅª¤ÊÃÏ¾åºîÀï¤ò³«»Ï¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Ø¤ÎÃÏ¾å¿¯¹¶¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï¡¢¥ì¥Ð¥Î¥óÆîÉô¤Î¥Ò¥º¥Ü¥é¤ÎµòÅÀ¤òÉ¸Åª¤Ë¡¢¡Ö¸ÂÄêÅª¤«¤Ä¶É½êÅª¤ËÃÏ¾å½±·â¤ò³«»Ï¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ò¥º¥Ü¥é¤Ï¡¢µîÇ¯10·î¤Î¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¤è¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ø¤Î´ñ½±¹¶·â°Ê¹ß¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤ËÏ¢ÂÓ¤ò¼¨¤·¤Æ¥¤¥¹¥é¥¨¥ëËÌÉô¤òÃæ¿´¤Ë¥í¥±¥Ã¥ÈÃÆ¤òÈ¯¼Í¤¹¤ë¤Ê¤É¹¶·â¤òÂ³¤±¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤È¸òÀï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï9·î23Æü¤«¤é¥ì¥Ð¥Î¥ó³ÆÃÏ¤ò¶õÇú¤¹¤ë¤Ê¤É¹¶·â¤ò·ã²½¤µ¤»¡¢27Æü¤Ë¤Ï¥Ò¥º¥Ü¥é¤Î»ØÆ³¼Ô¤À¤Ã¤¿¥Ê¥¹¥é¥é»Õ¤ò»¦³²¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬¥ì¥Ð¥Î¥ó¤ËÃÏ¾å¿¯¹¶¤¹¤ë¤Î¤Ï2006Ç¯¤ÎÂçµ¬ÌÏÀïÆ®»þ°ÊÍè½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î»þ¤Ï¥ì¥Ð¥Î¥ó¤ÇÌ±´Ö¿Í¤ò´Þ¤à1100¿Í°Ê¾å¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£