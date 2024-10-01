ÆüËÜ¤Ë½é¤á¤Æ¥á¥¬¥Í¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¥¶¥Ó¥¨¥ë¡© ¤Ê¤¼»ª¹¾»Ô¤¬À»ÃÏ¤Ê¤Î¡©¡Ú10·î1Æü¤Ï¥á¥¬¥Í¤ÎÆü¡Û
10·î1Æü¤Ï¥á¥¬¥Í¤ÎÆü¡ª
¡Ö1001¡×¤ÈÉ½µ¤¹¤ëÆüÉÕ¤Î¡¢Î¾Ã¼¤Î1¤¬¥á¥¬¥Í¤Î¥Ä¥ë¡¢ÆâÂ¦¤Î0¤¬¥á¥¬¥Í¤Î¥ì¥ó¥º¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÀ©Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÏÆüËÜ¤Ë½é¤á¤Æ¥á¥¬¥Í¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤ÀÎò»Ë¾å¤Î¿ÍÊª¤ÏÃ¯¤«¡¢¤Ê¤¼Ê¡°æ¸©»ª¹¾»Ô¤¬À»ÃÏ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤É¡¢¥á¥¬¥Í¤ÎÆ¦ÃÎ¼±¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ê¥¹¥È¶µ¤òÆüËÜ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¤âÍÌ¾¤Ê¥¤¥¨¥º¥¹²ñ¤ÎÀë¶µ»Õ¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¶¥Ó¥¨¥ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë½é¤á¤Æ¥á¥¬¥Í¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1551Ç¯4·î¡¢¸½ºß¤Î»³¸ý¸©¤Ë¤¢¤¿¤ë¼þËÉ¤ò¼£¤á¤Æ¤¤¤¿ÂçÌ¾¡¢ÂçÆâµÁÎ´¤Ë¥á¥¬¥Í¤ò¸¥¾å¤·¤¿µÏ¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½ôÀâ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½Â¸¤¹¤ëºÇ¸Å¤Î¤â¤Î¤ÏÆÁÀî²È¹¯¤¬°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥¬¥Í¤Ç¡¢ÀÅ²¬¸©¤Îµ×Ç½»³Åì¾ÈµÜ¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢À¾ÍÎ¿Í¤ËÈæ¤Ù¤Æ´é¤ÎÄ¦¤ê¤¬Àõ¤¯É¡¤¬Äã¤¤ÅìÍÎ¿Í¤Ï¥á¥¬¥Í¤Ë¤Þ¤ÄÌÓ¤¬¿¨¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¸½ºß¤Î¥á¥¬¥Í¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ÖÉ¡Åö¤Æ¡×¤òÈ¯ÌÀ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1905Ç¯¤Ë¡¢¸½ºß¤ÎÊ¡°æ»ÔÀ¸ÌîÄ®¤Ë¤¢¤¿¤ëÂ±©·´ËãÀ¸ÄÅÂ¼À¸¤Þ¤ì¤Î¼Â¶È²È¤Ç¤¢¤ëÁý±Ê¸Þº¸±ÒÌç¤¬¡¢Àã¿¼¤¤Â¼¤ÎÇÀ²È¤ÎÅß¾ì¤ÎÉû¶È¤È¤·¤Æ¡¢Âçºå¤«¤é¿¦¿Í¤ò¾·¤¤¤Æ¹©¾ì¤òÁÏÀß¤·¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥á¥¬¥ÍÀ½Â¤¤Ï¸½ºß¤ÎÊ¡°æ»Ô¤«¤é»ª¹¾»Ô¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢1935Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ°ì¤Î¥á¥¬¥Í»ºÃÏ¤Ë¡£
1983Ç¯¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ·Ú¤¯¤Æ¾æÉ×¤Ê¥Á¥¿¥óÀ½¥á¥¬¥Í¤Î³«È¯¡¦À¸»º¤ËÀ®¸ù¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ù¥Ã¥ë¡¼¥Î¤äÃæ¹ñ¤Î¿¼¥»¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÀ¤³¦»°Âç¥á¥¬¥Í»ºÃÏ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¿Í¤Î3Ê¬¤Î1°Ê¾å¤¬¶á»ë¤È¤µ¤ì¤ë¸½Âå¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥¬¥Í¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¿·Ä´¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§ÀÐÀî ¥«¥º¥
1984Ç¯²Æì¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÃÞÇÈÂç³Ø¿Í´Ö³ØÎàÂ´¶È¸å¡¢²ñ¼Ò°÷¤ò·Ð¤Æ·Ý¿Í¡¦ºî²È¡¦¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¡£¥¨¥ì¥¥³¥ß¥Ã¥¯¡¦¥é¡¼¥á¥ó¥º¤òÇÚ½Ð¤·¤¿·ÝÇ½»öÌ³½ê¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë¡¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó½êÂ°¡£Âè60²óÀëÅÁ²ñµÄ¾Þ¥³¥Ô¡¼¥´¡¼¥ë¥É¼õ¾Þ¡¢LOFT¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥³¥ó¥È¤¹¤ë¥¤¥·¥«¥ï¤¯¤ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥³¥ó¥ÈÂæËÜ¡¦½Ð±é¡¢KNB¥é¥¸¥ªCM¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2020¡¦2023¶¨»¿¼Ò¾Þ¼õ¾Þ¤Ê¤É¡£¤ª»Å»ö¤¢¤ì¤Ð¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£AI¤«¤é»Å»ö¤òÃ¥¤¦¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:ÀÐÀî ¥«¥º¥)
¡Ö1001¡×¤ÈÉ½µ¤¹¤ëÆüÉÕ¤Î¡¢Î¾Ã¼¤Î1¤¬¥á¥¬¥Í¤Î¥Ä¥ë¡¢ÆâÂ¦¤Î0¤¬¥á¥¬¥Í¤Î¥ì¥ó¥º¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÀ©Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÏÆüËÜ¤Ë½é¤á¤Æ¥á¥¬¥Í¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤ÀÎò»Ë¾å¤Î¿ÍÊª¤ÏÃ¯¤«¡¢¤Ê¤¼Ê¡°æ¸©»ª¹¾»Ô¤¬À»ÃÏ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤É¡¢¥á¥¬¥Í¤ÎÆ¦ÃÎ¼±¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ë½é¤á¤Æ¥á¥¬¥Í¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤ÀÎò»Ë¾å¤Î¿ÍÊª¤Ï¡¢¥¶¥Ó¥¨¥ë?!13À¤µª¸åÈ¾¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇÈ¯ÌÀ¤µ¤ì¤¿¥á¥¬¥Í¤¬ÆüËÜ¤ËÅÏÍè¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÌó300Ç¯¸å¡£
1551Ç¯4·î¡¢¸½ºß¤Î»³¸ý¸©¤Ë¤¢¤¿¤ë¼þËÉ¤ò¼£¤á¤Æ¤¤¤¿ÂçÌ¾¡¢ÂçÆâµÁÎ´¤Ë¥á¥¬¥Í¤ò¸¥¾å¤·¤¿µÏ¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½ôÀâ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½Â¸¤¹¤ëºÇ¸Å¤Î¤â¤Î¤ÏÆÁÀî²È¹¯¤¬°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥¬¥Í¤Ç¡¢ÀÅ²¬¸©¤Îµ×Ç½»³Åì¾ÈµÜ¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É¡Åö¤Æ¤òÈ¯ÌÀ¤·¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¿ÍÅö½é¤Î¥á¥¬¥Í¤Ï¼ê»ý¤Á¼°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢17À¤µª¤Ë¥¹¥Ñ¥Ë¥Ã¥·¥å¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó·¿¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢º¸±¦¤Î¥ì¥ó¥º¤Î³°ÏÈ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¥Ò¥â¤ò¼ª¤Ë³Ý¤±¤ë¥¿¥¤¥×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢À¾ÍÎ¿Í¤ËÈæ¤Ù¤Æ´é¤ÎÄ¦¤ê¤¬Àõ¤¯É¡¤¬Äã¤¤ÅìÍÎ¿Í¤Ï¥á¥¬¥Í¤Ë¤Þ¤ÄÌÓ¤¬¿¨¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¸½ºß¤Î¥á¥¬¥Í¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ÖÉ¡Åö¤Æ¡×¤òÈ¯ÌÀ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡°æ¸©¤Î»ª¹¾»Ô¤¬¥á¥¬¥Í¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³Ê¡°æ¸©»ª¹¾»Ô¤¬¹ñÆâ¥·¥§¥¢¤Î90¡ó°Ê¾å¤òÀê¤á¤ë¡Ö¥á¥¬¥Í¤ÎÀ»ÃÏ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢100Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
1905Ç¯¤Ë¡¢¸½ºß¤ÎÊ¡°æ»ÔÀ¸ÌîÄ®¤Ë¤¢¤¿¤ëÂ±©·´ËãÀ¸ÄÅÂ¼À¸¤Þ¤ì¤Î¼Â¶È²È¤Ç¤¢¤ëÁý±Ê¸Þº¸±ÒÌç¤¬¡¢Àã¿¼¤¤Â¼¤ÎÇÀ²È¤ÎÅß¾ì¤ÎÉû¶È¤È¤·¤Æ¡¢Âçºå¤«¤é¿¦¿Í¤ò¾·¤¤¤Æ¹©¾ì¤òÁÏÀß¤·¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥á¥¬¥ÍÀ½Â¤¤Ï¸½ºß¤ÎÊ¡°æ»Ô¤«¤é»ª¹¾»Ô¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢1935Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ°ì¤Î¥á¥¬¥Í»ºÃÏ¤Ë¡£
1983Ç¯¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ·Ú¤¯¤Æ¾æÉ×¤Ê¥Á¥¿¥óÀ½¥á¥¬¥Í¤Î³«È¯¡¦À¸»º¤ËÀ®¸ù¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ù¥Ã¥ë¡¼¥Î¤äÃæ¹ñ¤Î¿¼¥»¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÀ¤³¦»°Âç¥á¥¬¥Í»ºÃÏ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¿Í¤Î3Ê¬¤Î1°Ê¾å¤¬¶á»ë¤È¤µ¤ì¤ë¸½Âå¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥¬¥Í¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¿·Ä´¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§ÀÐÀî ¥«¥º¥
1984Ç¯²Æì¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÃÞÇÈÂç³Ø¿Í´Ö³ØÎàÂ´¶È¸å¡¢²ñ¼Ò°÷¤ò·Ð¤Æ·Ý¿Í¡¦ºî²È¡¦¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¡£¥¨¥ì¥¥³¥ß¥Ã¥¯¡¦¥é¡¼¥á¥ó¥º¤òÇÚ½Ð¤·¤¿·ÝÇ½»öÌ³½ê¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë¡¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó½êÂ°¡£Âè60²óÀëÅÁ²ñµÄ¾Þ¥³¥Ô¡¼¥´¡¼¥ë¥É¼õ¾Þ¡¢LOFT¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥³¥ó¥È¤¹¤ë¥¤¥·¥«¥ï¤¯¤ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥³¥ó¥ÈÂæËÜ¡¦½Ð±é¡¢KNB¥é¥¸¥ªCM¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2020¡¦2023¶¨»¿¼Ò¾Þ¼õ¾Þ¤Ê¤É¡£¤ª»Å»ö¤¢¤ì¤Ð¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£AI¤«¤é»Å»ö¤òÃ¥¤¦¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:ÀÐÀî ¥«¥º¥)