½÷ÀµÜ²È¤ÎÀè¶î¤±¤È¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¡ÄŽ¢Çî»ÎÏÀÊ¸À°ß±êŽ£¤Ë¤«¤«¤êÈáÎø¤â·Ð¸³¤·¤¿ÉË»Ò½÷²¦¤Î¼¡¤Î²¦Æ»
¢£¹Ä¼¼¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸
ÆüËÜ¤Î¹Ä¼¼¤Ë¿·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
»°³ÞµÜ²È¤ÎÉË»Ò½÷²¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤Ø¤ÎÎ±³Øµ¤Ç¤¢¤ë¡ØÀÖ¤ÈÀÄ¤Î¥¬¥¦¥ó ¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉÎ±³Øµ¡Ù¤¬Ê¸¸Ë²½¤µ¤ì¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãø¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë¼¡¡¹¤È½Ð±é¤·¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤¬¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
½÷²¦¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢°ìÈÌ¤Ë¤Ï¡Ö¤¸¤ç¤¦¤ª¤¦¡×¤ÈÆÉ¤Þ¤ì¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦¤Î¤è¤¦¤Ë½÷À¤Î²¦¤ò¤µ¤¹¡£¤À¤¬¡¢ÉË»Ò½÷²¦¤Î½÷²¦¤Ï¡¢Æâ¿Æ²¦¤ÈÂÐÈæ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Æâ¿Æ²¦¤¬¡ÖÃä½Ð¤Î¹Ä»ÒµÚ¤ÓÃäÃË·ÏÃä½Ð¤Î¹ÄÂ¹¡×¤Î½÷À¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö»°À¤°Ê²¼¤ÎÃäÃË·ÏÃä½Ð¤Î»ÒÂ¹¡×¤Î½÷À¤Ç¤¢¤ë¡Ê¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤ë¡Ë¡£
¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤Î·»Äï¤Ë¤Ï¡¢ÃáÉãµÜ¡¢¹â¾¾µÜ¡¢»°³ÞµÜ¤¬¤¤¤Æ¡¢»°³ÞµÜ¤ÎÂ¹¤Ë¤¢¤¿¤ë½÷À¤¿¤Á¤¬½÷²¦¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£ÉË»Ò½÷²¦¤ÎÉã¿Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Ò¥²¤ÎÅÂ²¼¡×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿ùî¿Î¿Æ²¦¤Ç¡¢Êì¿Æ¤ÏËãÀ¸ÂÀÏº¸µ¼óÁê¤ÎËå¡¢¿®»ÒÈÞ¤Ç¤¢¤ë¡£ÉË»Ò½÷²¦¤ÎËå¤Ë¤Ïàö»Ò½÷²¦¤¬¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖÇî»ÎÏÀÊ¸À°ß±ê¡×¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿½÷²¦
»ä¤âÁáÂ®¡¢¡ØÀÖ¤ÈÀÄ¤Î¥¬¥¦¥ó¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¤ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤â¡¢¤¿¤À¤ÎÎ±³Øµ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤ÇÇî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊ³Àïµ¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
º£¤È¤Ï°ã¤¤¡¢»ä¤¬Âç³Ø±¡À¸¤À¤Ã¤¿»þÂå¤ÎÆüËÜ¤ÎÊ¸·Ï¤ÎÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢Çî»ÎÏÀÊ¸¤Ê¤É½ñ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ØÆ³¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶µ¼ø¤¿¤Á¤â¡¢Â¿¤¯¤ÏÇî»Î¹æ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎÊ¬¡¢½¤»ÎÏÀÊ¸¤ÎÈæ½Å¤¬½Å¤¯¡¢¤·¤«¤â1970Ç¯Âå½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ï¥ï¡¼¥×¥í¤â¤Ê¤¯¡¢¼ê½ñ¤¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤Î½¤»ÎÏÀÊ¸¤Ï300Ëç¤òÄ¶¤¨¡¢ÅÓÃæ¡¢¤È¤¦¤Æ¤¤½ñ¤½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ß¤¬ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£À¸³¶¤Ç°ß¤¬ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¤È¤¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î·Ð¸³¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥É¤È¤¤¤¦Ä¶Ì¾ÌçÂç³Ø¤Ç¡¢¤·¤«¤â±Ñ¸ì¤ÇÇî»ÎÏÀÊ¸¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤¤¤«¤ËÂçÊÑ¤«¤¬¤ï¤«¤ë¡£ÉË»Ò½÷²¦¤Ï¡¢¡ÖÇî»ÎÏÀÊ¸À°ß±ê¡×¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ï¿¼¤¯¶¦´¶¤·¤¿¡£
¹Ä¼¼¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥É¤ÎÎ±³ØÀ¸¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤ÎÅ·¹ÄÉ×ºÊ¡¢½©¼ÄµÜ¡¢¤½¤ì¤Ëùî¿Î¿Æ²¦¤Ç¤¢¤ë¡£Â¾¤Î¹ñ¤ÎÂç³Ø¤ËÎ±³Ø¤·¤¿·Ð¸³¤ò¤â¤Ä¹ÄÂ²¤â¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢½©¼ÄµÜÉ×ºÊ¤Ï¡¢Çî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤âÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¹â¾¾µÜÈÞ¤Ï³¤³°¤À¤¬¡¢Ì¾ÍÀÇî»Î¤Ç¤¢¤ë¡£³¤³°¤ÎÂç³Ø¤ÇÇî»ÎÏÀÊ¸¤ò½ñ¤¡¢Çî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤Î¤ÏÉË»Ò½÷²¦¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¶ØÃæÊÂ¸ø²È½ôË¡ÅÙ¤ò¸íÆÉ¤¹¤ë¶µ²Ê½ñ
Å·¹Ä¤ä¹ÄÂ²¤È³ØÌä¤È¤Î±ï¤Ï¿¼¤¤¡£
¹¾¸Í»þÂå¤ËÆÁÀîËëÉÜ¤¬È¯¤·¤¿¡Ö¶ØÃæÊÂ¸ø²È½ôË¡ÅÙ¡×¤Ç¤Ï¡¢Å·¹Ä¤Î¼ç¤Ê¤Ä¤È¤á¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÅ·»Ò½ô·ÝÇ½¤Î¤³¤È¡¢Âè°ì¸æ³ØÌä¤Ê¤ê¡×¤È¡¢³ØÌä¤¬É®Æ¬¤Ë¤¢¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢³ùÁÒ»þÂå¤Î½çÆÁÅ·¹Ä¤¬¤¢¤é¤ï¤·¤¿¡Ö¶ØÈë¾¶(¤¤ó¤Ô¤·¤ç¤¦)¡×¤È¤¤¤¦Í¿¦¸Î¼Â(¤æ¤¦¤½¤¯¤³¤¸¤Ä)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î½ñÊª¤«¤é°úÍÑ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¶ØÃæÊÂ¸ø²È½ôË¡ÅÙ¤Î¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ»Ë¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢Å·¹Ä¤ò³ØÌä¤ËÀìÇ°¤µ¤»¡¢À¯¼£¤«¤é±ó¤¶¤±¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ËÂ³¤¯ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¡¢³ØÌä¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÀÎ¤«¤é¤ÎÆ»Íý¤ÏÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢À¯¼£¤ò¤è¤¯¤·¡¢À¤¤ÎÃæ¤òÂÀÊ¿¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¶µ²Ê½ñ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Î¸íÆÉ¤Î¾å¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤â¤È¤Ï¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç»×ÁÛ²È¤ÎÆÁÉÙÁÉÊö¤¬¡Ø¶áÀ¤ÆüËÜ¹ñÌ±»Ë¡Ù¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£ÆÁÀîËëÉÜ¤Ï¤à¤·¤í¡¢Å·¹Ä¤¬Îò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¡¢¤½¤Î¾å¤ÇÀ¯¼£¤ËÎ×¤à¤³¤È¤ò¾©Îå¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢£Îò»Ë¤«¤éÀ¸Êª³Ø¤Ø¤Î´Ø¿´¤ÎÍ¶Æ³
¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤¬À¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¸Êª³Ø¤ò¸¦µæ¤·¡¢¤È¤¯¤ËÊÑ·Á¶ÝÎà¤Ç¤¢¤ë¥Ò¥É¥íÃîÎà¤Î¸¦µæ¤ÇÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤ò¤¢¤²¤¿¤³¤È¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ê¤Î¤«¡¢½©¼ÄµÜÊ¸¿Î¿Æ²¦¤Ï¥Ê¥Þ¥º¤Î¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Íª¿Î¿Æ²¦¤Ï¥È¥ó¥Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤â¼«Á³²Ê³Ø¤Î¸¦µæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¶ØÈë¾¶¡×¤ä¶ØÃæÊÂ¸ø²È½ôË¡ÅÙ¤¬µá¤á¤¿¹ñ²È¤ÎÂÀÊ¿¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê³ØÌä¤È¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¤ÎÅ·¹Ä¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢³Ø½¬±¡Âç³Ø¤Î»Ë³Ø²Ê¤Ç³Ø¤Ó¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤Î³¤¾å¸òÄÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤¬¹ñÆâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Æ¥à¥ºÀî¤Î¿å¾å¸òÄÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¤³¤È¤ò¸¦µæ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤É¤³¤«¤Ç¹ñ²È¤ÎÂÀÊ¿¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Æ¥à¥ºÀî¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¯¤Ê¤ë¡£
¤³¤³¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤¬À¸Êª³Ø¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤Ï¡¢³Ø½¬±¡¤Î±¡Ä¹¤À¤Ã¤¿ÇµÌÚ´õÅµ¤ÎÈ¯°Æ¤ÇÅìµÜ¸æ½êÆâ¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡Ö¸æ³ØÌä½ê¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢13ºÐ¤«¤é19ºÐ¤Þ¤Ç¡¢5¿Í¤Î¤´³ØÍ§¤È¤È¤â¤Ë¶µ°é¤ò¤¦¤±¤¿¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢¤â¤Ã¤È¤â´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤¬Îò»Ë¤Î¼ø¶È¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¡ÖºÇ¸å¤Î¸µ·®¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿À¾±à»û¸øË¾¤¬¡¢¡ÖÎò»Ë¤ò¿¼¤¯³Ø¤Ó¤¹¤®¤ë¤ÈÆÃÄê¤Î¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤Ë¤«¤Ö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¡¢¤½¤ì¤ò´í¸±»ë¤·¡¢¤½¤ì¤ÇÀ¸Êª³Ø¤Ë´Ø¿´¤¬¤à¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤à¤·¤í¡Ö¤à¤«¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡Ê¡Ò¤Ê¤¼¡¢Å·¹Ä¤Ï¡ÖÀ¸Êª³Ø¡×¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡¡¡ÖÎò»Ë¤ò³Ø¤Ó¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÍ¶Æ³¤µ¤ì¤ë⁉¡¡¹ÄÂ²¤Î¶µ°éÊý¿Ë¤ÎÎò»Ë¡Ó¡ØÎò»Ë¿Í¡Ù2024Ç¯9·î17ÆüÇÛ¿®¡Ë¡£
¢£¹ÄÂ²¼«ÂÎ¤ò¸¦µæÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿ÉË»Ò½÷²¦
À¾±à»û¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¡Ö¶ØÈë¾¶¡×¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÂÐ¾ÈÅª¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤¬¡¢¶áÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÅ·¹Ä¤Î³ØÌä¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¸«Êý¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ïº£Æü¤Ë¤Þ¤ÇÆ§½±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¸½ºß¤ÎÅ·¹Ä¤¬À¥¸ÍÆâ³¤¤Î³¤¾å¸òÄÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸¦µæ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢Îò»Ë³Ø¼Ô¤ÎÌÖÌîÁ±É§¤¬ÌäÂê¤Ë¤·¤¿³¤¤ÎÌ±¤ÈÅ·¹ÄÀ©¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Þ¤Ç´Ø¿´¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Å·¹Ä¼«¤é¤¬Å·¹ÄÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤ÊÌäÂê¤òÀ¸¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÉË»Ò½÷²¦¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÅ·¹Ä¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë³Ø½¬±¡Âç³Ø¤Î»Ë³Ø²Ê¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢³ØÌäÅª¤Ê´Ø¿´¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÈ¿ÂÐ¤Ç¤¢¤ë¡£ÉË»Ò½÷²¦¤ÏºÇ½é¡¢¸ÅÂå¥±¥ë¥È»Ë¤Ë´Ø¿´¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ºÇ½é¤Ë1Ç¯´Ö¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥É¤ËÃ»´üÎ±³Ø¤·¤¿ºÝ¡¢ÆüËÜÈþ½Ñ»Ë¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£³¤³°¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜÈþ½Ñ¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë´ÑÅÀ¤«¤é¤Ê¤µ¤ì¤¿¤«¤Î¸¦µæ¤Ç¤¢¤ë¡£
Èþ½Ñ»Ë¤Î¸¦µæ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤À¹ñ²È¤ÎÂÀÊ¿¤Ë¤Ï±ó¤¤¡£¤À¤¬¡¢ÉË»Ò½÷²¦¤Î¸¦µæ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡Ö½÷À¹ÄÂ²¤Î°áÁõ¤ÎÊÑ°Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡ÌÀ¼£¤ÎÍÎÁõ²½¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¤â¤Î¡×¡Ê¡ØµþÅÔ»º¶ÈÂç³ØÆüËÜÊ¸²½¸¦µæ½êµªÍ×¡Ù24¡¢2019Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¹ÄÂ²¼«ÂÎ¤¬¸¦µæ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢£¡Ö¥Ð¥º¤ê¡×¤¬¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë
¤·¤«¤â¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤éµ¢¹ñ¸å¤Ï¡¢Î©Ì¿´ÛÂç³Ø¤Ë½¢¿¦¤·¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¡¢µþÅÔ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2012Ç¯¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÆüËÜÊ¸²½¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ö¿´Þâ¼Ë(¤·¤ó¤æ¤¦¤·¤ã)¡×¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤òÃç´Ö¤ÈÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÍâÇ¯°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÁíºÛ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎËÜÉô¤Ï¡¢¡ÖÆó½ê½¡ÉÀ(¤Ë¤·¤ç¤½¤¦¤Ó¤ç¤¦)¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢°ËÀª¿ÀµÜ¤È¤È¤â¤Ë½Å»ë¤µ¤ì¤¿ÀÐÀ¶¿åÈ¬È¨µÜ¤Ë¤¢¤ë¡£
ÀÐÀ¶¿åÈ¬È¨µÜ¤¬¡¢Æó½ê½¡ÉÀ¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤³¤Çã«¤é¤ì¤ëÈ¬È¨¿À¤¬±þ¿ÀÅ·¹Ä¤È½¬¹ç¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¸½ºß¤Î¿À¼ÒËÜÄ£¤ÎÁíÄ¹¤Ï¡¢ÀÐÀ¶¿åÈ¬È¨µÜ¤ÎµÜ»Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
ÉË»Ò½÷²¦¤Î¡ØÀÖ¤ÈÀÄ¤Î¥¬¥¦¥ó¡Ù¤¬Ê¸¸Ë²½¤µ¤ì¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢X¡Êµì¥Ä¥£¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Î¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ÎÆü¾ï¤¬ÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ìÈÌ¤Î¿Í¤«¤é¤ÎÅê¹Æ¤À¤Ã¤¿¡£
ËÜ¿Í¤Ï¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¥Ð¥º¤ë¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤·¤½¤¦¤·¤¿¸À¤¤Êý¤ò¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð²í»ÒÈÞ¤ä°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤¬¤·¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤³¤È¼«ÂÎÂç¤¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¤·¤¿È¯¸À¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢½÷²¦¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£Î±³ØÁ°¡¢Æ±¤¸¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥É¤ËÎ±³Ø·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¸½ºß¤ÎÅ·¹ÄÉ×ºÊ¤ËÌÌ²ñ¤¹¤ë¤È¤¶ÛÄ¥¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢½÷²¦¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ÎÈùÌ¯¤µ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÎ¨Ä¾¤ÊÈ¯¸À¤Î¸»
¹ÄÂ²¤Î½÷À¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¡¢°ìÈÌ¤Î¼Ò²ñ¤«¤é²Ç¤¤¤Ç¤¤¿¹ÄÂÀ»ÒÈÞ¤ä¹Ä¹¡¤Ë´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢µÕ¤Ë¡¢·ëº§¤¹¤ë¤È¹ÄÂ²¤òÎ¥¤ì¡¢°ìÈÌ¤Î¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë½÷²¦¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£¡ØÀÖ¤ÈÀÄ¤Î¥¬¥¦¥ó¡Ù¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿½÷²¦¤ÎÌÜ¤òÄÌ¤·¡¢¹Ä¼¼¤¬¤¤¤«¤Ê¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ËÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡£
¤·¤«¤â¡¢ÉË»Ò½÷²¦¤Ï¡¢Çî»ÎÏÀÊ¸¤ò½ñ¤¯¤¿¤á¤ÎÎ±³Ø´ü´Ö¡¢¹ÄÂ²¤ò·Ù¸Ç¤¹¤ë¡ÖÂ¦±Ò¡×¤â¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼«Í³¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤â¡¢Èà½÷¤Î¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î·Ú¤µ¤ä¡¢ÆÉ¼Ô¤ä»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÎ¨Ä¾¤ÊÈ¯¸À¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤¬°ìÌö¡¢Èà½÷¤ò¹Ä¼¼¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿¤Î¤À¡£
º£¸å¡¢³Æ¼ï¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÉË»Ò½÷²¦¤¬È¯¸À¤¹¤ëµ¡²ñ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿È¯¸À¤ò¹Ô¤¦¤«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÂ¦¤â¡¢¹Ä¼¼¼«ÂÎ¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£½÷ÀµÜ²È¤ÎÀè¶î¤±¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä
¤¿¤À¡¢ÉË»Ò½÷²¦¤ÎÉã¿Æ¡¢´²¿Î¿Æ²¦¤Ï¡¢¼ã¤¤º¢¤Ë¤Ï¡¢¼Ò²ñ³èÆ°¤ËÀìÇ°¤·¤¿¤¤¤È¹ÄÀÒÎ¥Ã¦¤ò´õË¾¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢2005Ç¯¤Ë¡¢¼óÁê¤Î»ðÌäµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¡Ö¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ¼±¼Ô²ñµÄ¡×¤¬½÷À¡¦½÷·ÏÅ·¹Ä¤òÍÆÇ§¤¹¤ëÄó¸À¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÃË·Ï·Ñ¾µ°Ý»ý¤ò¼çÄ¥¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¹ÄÂ²¤ÏÀ¯¼£ÅªÈ¯¸À¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¤ËÈ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ØÀÖ¤ÈÀÄ¤Î¥¬¥¦¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÉË»Ò½÷²¦¤¬·ëº§¤ò¹Í¤¨¤¿ÃËÀ¤Î¤³¤È¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤½¤³¤âÆÉ¤ß¤É¤³¤í¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÊý¤È¤Î·ëº§¤Ï¤¢¤¤é¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤ä¤¬¤ÆÉË»Ò½÷²¦¤Ï·ëº§¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»°³ÞµÜ²È¤ÎÅö¼ç¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£º£¤Ç¤â¼Â¼ÁÅª¤Ë¤½¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Èà½÷¤Ï¡¢º£µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷ÀµÜ²È¤ÎÀè¶î¤±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
½÷ÀµÜ²È¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£ÉË»Ò½÷²¦¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÆ°¤¬¡¢¤½¤Î½ÅÍ×À¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
----------
ÅçÅÄ ÍµÌ¦¡Ê¤·¤Þ¤À¡¦¤Ò¤í¤ß¡Ë
½¡¶µ³Ø¼Ô¡¢ºî²È
ÊüÁ÷¶µ°é³«È¯¥»¥ó¥¿¡¼½õ¶µ¼ø¡¢ÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¶µ¼ø¡¢ÅìµþÂç³ØÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ÆÃÇ¤¸¦µæ°÷¡¢Æ±µÒ°÷¸¦µæ°÷¤òÎòÇ¤¡£¡ØÁò¼°¤Ï¡¢Í×¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¤³¦½¡¶µ»Ë¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¡¢¡Ø½¡¶µÊÌ¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¥é¥¯¥ì¡Ë¡¢¡Ø¿·½¡¶µ Àï¸åÀ¯Áè»Ë¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
----------
¡Ê½¡¶µ³Ø¼Ô¡¢ºî²È ÅçÅÄ ÍµÌ¦¡Ë