¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÏWC¥Ö¥ë¥Ú¥óÂÔµ¡¡ÖWBC¤Ç¤Î·Ð¸³¤¢¤ë¡×»Ø´ø´±ÀâÌÀ¡¡¥¥ó¥°¢ª¥Þ¥¹¥°¥í¡¼¥Ö¢ª¥·¡¼¥¹ÀèÈ¯¤Ø
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¤¬9·î30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î1Æü¡Ë¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¡Ê3»î¹çÀ©¡Ë¤òÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¡¢ËÜµò¥Ú¥È¥³¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀèÈ¯¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥¥ó¥°¡¢¥Þ¥¹¥°¥í¡¼¥Ö¡¢¥·¡¼¥¹¤Î½ç¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥óÂÔµ¡¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¤Ï¡ÖWBC¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£ËÜ¿Í¤â¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÀè¤Ë2¾¡¤·¤¿Êý¤¬ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê¤à¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÎÁê¼ê¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ë·èÄê¡£¾¡¼Ô¤¬5Æü¡ÊÆ±6Æü¡Ë¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£